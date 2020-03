Le président du Conseil d'Etat libyen salue l'initiative de médiation du président algérien en Libye

12 Mars 2020

Tripoli, Libye, 12 mars (Infosplusgabon) - Le président du Haut Conseil de l'Etat en Libye, Khaled Al-Machri, a salué, mercredi, "l'initiative du président algérien, Abdelmajid Tabboune concernant la Libye", en allusion à sa médiation entre les belligérants libyens.

Le président algérien, Abdelmajid Tabboune a annoncé, le 19 janvier dernier, lors de sa participation à la Conférence internationale de Berlin sur la Libye, une initiative de médiation visant à réunir les parties libyennes en vue d'une solution à la crise qui secoue ce pays.

Dernièrement, M. Tabboune a affirmé que la plupart des tribus libyennes ont accepté l'initiative de médiation de l'Algérie.

Fin janvier lors de la 8ème réunion du Comité de Haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la Libye tenue à Brazzaville, au Congo, la délégation algérienne a proposé d'abriter la Conférence de réconciliation en Libye annoncée par les pays membres du comité.

La déclaration du président du haut Conseil de l'Etat de Libye, Khaled Al-Machri, a été faite lors d'une rencontre à Alger avec le président par intérim du Conseil de la Nation de l'Algérie, Salah Goudjil, en présence de plusieurs membres des deux Assemblées algérienne et libyenne.

La délégation du Haut Conseil de l'Etat en Libye présidée par Khaled Al-Machri qui se compose de son deuxième adjoint, Fawzi Al-Agab et de plusieurs membres, est arrivée à Alger, mercredi, pour une visite officielle, a indiqué un communiqué du Bureau des médias du Haut Conseil de l'Etat libyen.

La réunion de la délégation libyenne avec le président du Conseil de la Nation en Algérie a été axée sur "des discussions sur la crise libyenne", a précisé la même source qui indique que "M. Al-Machri a donné des explications complètes sur les événements actuels dans le pays".

Le Bureau des médias du Haut Conseil de l'Etat a ajouté que "les deux parties ont convenu de la nécessité de trouver une solution urgente à la crise en Libye et d'intensifier les efforts de la partie algérienne pour trouver une solution libyo-libyenne sans ingérence extérieure négative".

Le président du Haut Conseil de l'Etat, Khaled Al-Machri et la délégation qui l'accompagne sont arrivés à l'aéroport international Haouari Boumediene à Alger dans le cadre d'une visite officielle en Algérie.

Il a été accueilli par le vice-président du Conseil de la Nation, Malik Khadiri et le président de la commission des affaires étrangères et de la coopération internationale du Conseil, Rachid Achour, et le chargé d'affaires de l'ambassade de Libye en Algérie, Mohamed Al-Jlidi.

