Malgré le coronavirus, la CAF « maintient la programmation de toutes ses compétitions »

11 Mars 2020

Dakar, Sénégal, 11 mars (Infosplusgabon) - La Confédération africaine de football a décidé de « maintenir la programmation de toutes ses compétitions », malgré l’expansion du coronavirus sur le continent africain.

Dans un communiqué publié ce mercredi, l’instance faîtière du football continental soutient suivre « de très près l’évolution du coronavirus (COVID – 19) ». C’est ainsi qu’elle soutient que sur la base des rapports quotidiens de l’OMS que jusqu’à ce jour « aucun pays africain n’a été déclaré à haut risque ».

La CAF affirme aussi être informée des mesures de restrictions prises par des autorités de certains pays membres. Elle n’exclut pas de recourir à des « solutions au cas par cas » pouvant aller jusqu’à l’organisation de matches à huis clos.

Ces derniers jours, le Kenya avait demandé le report de son match à domicile de la 3ème journée des éliminatoires de la CAN « Cameroun 2021 » face aux Comores ; alors que la Gambie avait souhaité de la CAF le report pur et simple des 3ème et 4ème journées de cette même compétition, dans la dernière semaine de ce mois de mars.

En fait, sur la liste des présélectionnés de ce deuxième pays pour la double confrontation contre le Gabon, sept joueurs évoluent en Italie où le championnat et même certains entraînements sont interdits et les déplacements restreints.

La CAF a donc décidé de ne rien changer à l’agenda de ses compétitions. Pour autant, elle rappelle dans son communiqué du jour qu’elle enverra, les 14 et 15 mars courant, une équipe d’inspection de sa commission médicale au Cameroun où doit se tenir, du 4 au 25 avril prochain, le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) de football. L’objectif est « d’évaluer l’ensemble des mesures préventives prises par le comité local d’organisation » du CHAN.

