La Côte d’Ivoire enregistre son premier cas de coronavirus (COVID-19)

Ouagadougou, Burkina Faso, 11 mars (Infosplusgabon)- La Côte d’Ivoire a enregistré, mercredi, son premier cas de coronavirus COVID-19, a-t-on appris d’un communiqué du ministère ivoirien de la Santé.

Le mardi 10 mars 2020, le district sanitaire d'Adjamé-Plateau-Attécoubé a notifié un cas suspect de maladie à coronavirus (COVID-19). II s’agit d’un sujet de nationalité ivoirienne de sexe masculin âgé de 45 ans qui a séjourné en Italie et qui a présenté une fièvre, une toux et un rhume.

"L’analyse au laboratoire du prélèvement naso-pharyngé a permis de confirmer le diagnostic de la maladie à coronavirus (cOVID-19)", indique le communiqué.

"Le malade a été rapidement pris en charge au CHU de Treichville (Abidjan) au service des maladies infectieuses et tropicales. Son état clinique est stable et rassurant. Les contacts ont été identifiés et font l’objet d'un suivi", ajoute le texte.

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour une meilleure gestion de ce cas et un contrôle de la propagation de la maladie coronavirus (COVID-19).

Par ailleurs, le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène Publique demande à la population de garder son calme et l’invite à respecter les mesures préventives déjà en vigueur.

