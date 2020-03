Sénégal: Le gouvernement envisage de réhabiliter la route nationale numéro 4 avec un montant de 115 milliards de francs CFA

11 Mars 2020

Ziguinchor, Sénégal, 11 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement du Sénégal envisage de réhabiliter la route nationale numéro 4 qui relie Sénoba-Ziguinchor-Mpack, au sud du pays et le désenclavement de toutes les régions sud, a indiqué, mardi à Ziguinchor, Alioune Mané, coordonnateur de ce projet au niveau de Ageroute, l'agence chargée des travaux et gestion des routes du Sénégal.

Il a donné cette information à l'occasion d'un atelier de partage avec les élus locaux de la région de Ziguinchor en précisant qu'au total, c'est 217 kilomètres de routes qui seront bitumés et 95 kilomètres seront consacrés à des pistes.

''Donc, l'objet de cet atelier, c'est une restitution du rapport de la stratégie de communication du projet de route nationale numéro 4 qui est un projet intégré de la réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Mpack et le désenclavement des régions du sud. C'est un projet qui concerne la réhabilitation de 217 kilomètres y compris l'aménagement et le bitumage de la boucle des Kalounayes. Le projet intègre également 95 kilomètres de pistes de connexion.

"Le coût du projet s'élève à environ 115 milliards de francs CFA, co-financé par la Banque africaine de développement (BAD) à hauteur de 85 millions d'euros, l'Union européenne à hauteur de 25 millions d'euros et enfin la Banque européenne d'investissements pour un montant de 65 millions d'euros'', renseigne-t-il, soulignant qu'ils sont actuellement dans la phase de passation de marchés pour pouvoir démarrer les travaux au plus tard d'ici la fin 2020.

''Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui nous sommes en pleine phase de passation de marchés. C'est vrai que c'est une procédure qui peut durer, mais aujourd'hui tous les appels d'offres relatifs au projet Sénoba-Ziguinchor-Mpack, divisé en trois lots, sont lancés et les premières ouvertures sont prévues le 12 mars, et il y a le lot 2 pour le 19 mars et le lot 3 pour le 26 mars. Nous allons donc procéder à l'évaluation des offres qui seront présentées par les soumissionnaires.

"À l'issue du processus, un rapport d'évaluation sera fait et envoyé aux bailleurs pour avis de non objection. Donc, c'est quand on aura bouclé tout ce processus qu'on va procéder à l'attribution des différents marchés. Nous pensons, si les délais sont respectés, pouvoir démarrer les travaux sur les quatre lots avant la fin de l'année'', a-t-il confié, relevant que pour ce qui est de la boucle des Kalounayes, ils attendent incessamment l'avis de non objection du bailleur pour pouvoir continuer le processus.

La route Sénoba-Ziguinchor-Mpack, distante de 165 km, part de la frontière gambienne jusqu'à celle bissau-guinéenne, note-t-on. C'est une route plus que vitale pour non seulement le désenclavement de la Casamance mais aussi pour les échanges transfrontaliers entre le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Gambie, voire même la Guinée-Conakry. Sa rénovation est une forte doléance des populations du sud du pays.

