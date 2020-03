L’ANC demande la reprise de la présidentielle au Togo et saisit la Cour de Justice de la CEDEAO

11 Mars 2020

Lomé, Togo, 11 mars (Infosplusgabon) - L’Alliance nationale pour le changement (ANC), dont le candidat, Jean-Pierre Fabre, est classé 3ème avec 4,35 pc des suffrages, demande la reprise de l’élection présidentielle du 22 février dernier au Togo, dénonçant des fraudes et des résultats factices, indique un communiqué du parti.

« Les chiffres définitifs de l’élection présidentielle du 22 février 2020 au Togo, publiés le 3 mars 2020 par la Cour constitutionnelle, confirment le caractère frauduleux et factice, fantaisiste et farfelu des résultats de ce scrutin », dénonce le parti de Fabre.

L'ANC dénonce le gonflement du nombre d’inscrits, qui passe de 3 614 056 à 3 738 786, soit une augmentation de124 730 ; le gonflement du nombre de votants, qui passe de 2 769 286 à 3 349 989, soit une augmentation de 580 703 ; la minorisation du nombre de suffrages exprimés, qui passe de 2 679 557 à 2 486 876, soit une diminution des suffrages exprimés de 192 681.

En outre, relève l’ANC, « la Cour constitutionnelle omet de mentionner les bulletins nuls dont le nombre, calculé sur la base des chiffres de la Cour elle-même, s’élève à 963 113, soit plus de 11 fois le chiffre publié par la CENI ».

Curieusement, poursuit l’ANC, « tout cet exercice laisse inchangés les suffrages attribués à chaque candidat, malgré les supposées corrections d’erreurs matérielles par la Cour constitutionnelle. Tout le monde comprend qu’en réalité, il ne s’agit pas d’erreurs matérielles mais de manipulations et de falsifications pures et simples ».

Le parti qui parle de « mascarade », souligne qu’elle « crée la confusion telle qu’il est matériellement impossible d’exhiber dans leur entièreté, les véritables résultats de cette élection ».

Pour l’ANC, face à ce « désordre », « la seule porte de sortie de l’impasse est l’annulation pure et simple de ce scrutin et sa reprise dans des conditions de transparence et d’équité conformes aux normes et pratiques internationales ».

Selon Patrick Lawson-Banku le Directeur de campagne et vice-président du parti, Jean-Pierre Fabre a saisi la Cour de Justice de la CEDEAO « pour faire constater les graves violations des droits de l’homme et des peuples que constitue l’organisation de l’élection présidentielle du 22 février 2020, au regard de la constitution et des instruments internationaux signés et ratifiés par la république togolaise ».

La présidentielle du 22 février dernier donnant vainqueur Faure Gnassingbé avec 70,78 pc, est contestée par Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo, classé 2e avec 19, 45 pc, Jean-Pierre Fabre et d’autres candidats.

Les Etats-Unis, le Conseil épiscopal du Togo (CET) ainsi que plusieurs OSC émettent des « doutes » sur ces résultats et réclament leur proclamation bureau de vote par bureau de vote.

