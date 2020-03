La BAD disposée à poursuivre sa coopération avec la Tunisie, affirme son chef du bureau régional en Tunisie

10 Mars 2020

Tunis, Tunisie, 10 mars (Infosplusgabon)- La Banque africaine de développement (BAD) est disposée à poursuivre son soutien à la Tunisie dans l'exécution de ses projets de développement et l'étude des propositions faites, a déclaré, lundi, le directeur général du bureau régional de la BAD en Tunisie, Mohamed Azizi.

M. Azizi, accompagné de la directrice générale adjointe de la BAD, chargée de la coopération avec les pays de l'Afrique du Nord, Yacine Fall, a rencontré le ministre tunisien du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Slim Azzabi, indique un communiqué du ministère, lundi.

Le ministre a affirmé, à cette occasion, que son département travaillera, dans le futur, en collaboration avec les autres ministères, les organisations nationales et la société civile pour mettre en place une vision de développement avec des objectifs réalistes susceptibles d'être appliqués à moyen et long terme.

M. Azzabi a exprimé sa satisfaction du niveau de la coopération bilatérale aux plans qualitatif et quantitatif et son désir de voir son renforcement dans le futur, indiquant que la BAD est aujourd'hui parmi les plus importants partenaires de la Tunisie.

Les deux parties ont, lors de la rencontre, examiné la coopération financière et technique qui existe entre la Tunisie et la BAD, le niveau d'exécution des projets de développement financés par la banque et les programmes de coopération pour les années 2020 et 2021.

