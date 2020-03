Nigeria : Buhari met sur pied deux groupes de travail sur le Coronavirus

10 Mars 2020

Abuja, Nigeria, 10 mars (Infosplusgabon) - Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a mis en place lundi un groupe de travail présidentiel pour le contrôle de la maladie du coronavirus 19 (COVID-19), 12 jours après le premier cas de la maladie diagnostiqué dans le pays.

Le groupe de travail devra remplir son mandat dans un délai maximum de six mois.

Le président Buhari a également mis en place une commission chargée d'étudier l'impact de l'épidémie sur le budget 2020 du Nigeria et sur l'économie en général.

La commission est également habilitée à vérifier comment la baisse du prix du pétrole brut causée par l'épidémie affectera l'économie du pays.

Le porte-parole présidentiel, Malam Garba Shehu, a déclaré dans un communiqué que la mise sur pied des commissions était devenue impérative "étant donné l'évolution à l'échelle mondiale actuelle de l'épidémie et son potentiel de perturbation significative des services de santé dans le pays ainsi que son impact négatif sur l'économie".

Selon le communiqué, les membres de la commission comprennent le secrétaire du gouvernement de la Fédération (SGF), M. Boss Mustapha en tant que président, le Dr Sani Aliyu (coordinateur national), les ministres de la Santé, de l'Intérieur, de l'Aviation, des Affaires humanitaires, de la Gestion des Catastrophes et des Services sociaux, de l'Education, de l'Information et de la Culture et de l'Environnement.

Les autres membres sont le directeur général du département des services de l'État, le directeur général du Centre de contrôle des maladies du Nigeria (NCDC) et le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le pays.

Le groupe de travail présidentiel sur l'impact du coronavirus sur l'économie nigériane, qui présentera son rapport mardi, est présidé par le ministre des Finances, du Budget et de la Planification nationale, Mme Zainab Ahmed.

Les autres membres sont le ministre d'État aux Ressources pétrolières, Timipre Sylva; le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele; le ministre d'État au Budget, Clement Agba et le directeur général du groupe de la Nigerian National Petroleum Corporation, Mele Kyari.

Mme Ahmed a déclaré aux journalistes de la présidence à Abuja qu'après leur réunion, elles décideraient s'il fallait réduire le repère budgétaire de 57 dollars par baril.

"Mais ce chiffre sera celui que la commission décidera", a-t-elle déclaré.

M. Ahmed a déclaré que dans le cas où il serait nécessaire de réduire le seuil, "la commission recommandera également une réduction de la taille du budget de 10,59 trillions de dollars".

Elle n'a pas donné de détails sur les domaines du budget qui pourraient être affectés par une réduction.

Le prix du pétrole brut a chuté de plus de 30 % en une nuit et se situe désormais en dessous de 34 dollars le baril, un niveau bas qui n'avait pas été observé depuis le début de 2016.

Cette chute survient après que l'Arabie saoudite ait annoncé des réductions massives de ses prix officiels pour le mois d'avril, en réponse au fait que les alliés de l'OPEP n'ont pas réussi à trouver un juste milieu face à des réductions d'approvisionnement plus importantes.

Pour aggraver les choses, les prix du pétrole sont en chute libre, les gros titres négatifs sur l'épidémie de coronavirus aggravant les pertes.

