Ouverture à Banjul d'une formation à la gestion des finances publiques destinée aux banquiers régionaux

Banjul, Gambie, 10 mars (Infosplusgabon) - Un cours régional de gestion des finances publiques sur la dette, la budgétisation, la planification et la performance s'est ouvert, dans un hôtel local de Kololi, à 15 km de Banjul, la capitale gambienne.

Organisé par l'Institut ouest-africain de gestion financière et économique (West African Institute for Financial and Economic Management , WAIFEM), le cours a rassemblé des participants de Gambie, du Ghana, du Liberia, de Sierra Leone et du Nigeria.

Bakary Jammeh, le gouverneur de la Banque centrale de Gambie, a déclaré que la pertinence et l'opportunité du cours ne peuvent être exagérées.

"Il est le résultat direct de plusieurs déclarations internationales (la Déclaration de Paris 2005, le Programme d'action d'Accra 2008 et le partenariat de Busan pour une coopération au développement efficace en 2011) qui demandent aux pays de renforcer leurs systèmes de gestion des finances publiques (GFP) et engagent les partenaires au développement à augmenter le montant de l'aide extérieure qui transite par leurs systèmes de GFP", a-t-il déclaré.

Selon lui, les finances publiques sont au cœur de tout ce que font les banquiers centraux, affirmant que l'équilibre budgétaire est un facteur important de variables macroéconomiques clés qui revêt une grande importance pour les banquiers centraux.

"Il est instructif de considérer l'utilisation de l'épargne, l'identité d'investissement, qui veut que le solde du compte courant soit la différence entre l'épargne nationale d'un pays et son investissement intérieur brut (comme la Chine) ont des excédents de compte courant tandis que ceux dont l'épargne nationale est inférieure à leur investissement intérieur brut (comme la Gambie et d'autres États membres de la CEDEAO) ont des déficits de compte courant", a expliqué le gouverneur Jammeh.

Il a souligné que la balance des comptes courants tend à déterminer le taux de change, les excédents des comptes courants entraînant une appréciation de la monnaie nationale, tandis que les déficits des comptes courants entraînent sa dépréciation.

"Étant donné l'effet de transmission des mouvements des taux de change sur l'inflation intérieure, la croissance et le développement économiques, le niveau de vie et le taux de pauvreté dans une économie, l'équilibre budgétaire est sans aucun doute très important pour la promotion et le maintien de la stabilité macroéconomique et du bien-être économique.

Une institution de gestion des finances publiques efficace est à la base de la stabilité fiscale et macroéconomique, car elle guide l'allocation des ressources publiques, qui sont peu abondantes, aux priorités nationales et soutient la fourniture efficace de services pour la réduction de la pauvreté et le développement économique, tout en assurant la transparence et la responsabilité dans l'utilisation des fonds publics", a-t-il déclaré.

Il a ajouté : "Des systèmes efficaces de gestion des finances publiques dans nos pays respectifs sont essentiels pour une gestion économique et une prestation de services publics efficaces et durables. De bons systèmes de GFP sont également indispensables pour garantir l'utilisation efficace de l'aide afin d'atteindre d'autres objectifs de développement".

Baba Yusuf Musa, directeur général de WAIFEM, a révélé que de 1997 à février 2020, WAIFEM a organisé avec succès 756 cours/ateliers/séminaires qui ont bénéficié à 20.260 participants de la sous-région et au-delà.

Il a ajouté que sur le nombre de participants, les Gambiens s'élève à 2.990, soit 14,8% ; les Ghanéens à 4.112, soit 20,3% ; les Libériens à 1.770, soit 8,7% ; les Nigérians à 7.942, soit 39,2% ; et les Sierra-Léonais à 2.758, soit 13,6%.

Le DG Musa a indiqué que les pays non membres de WAIFEM étaient au nombre de 678, soit 3,3%, au fil des ans, soulignant que WAIFEM est devenu un pilier solide du renforcement des capacités dans les domaines de la gestion macroéconomique, de la gestion de la dette publique et de la gestion du secteur financier dans la région.

Selon lui, après 22 ans d'existence, le conseil des gouverneurs et ses 37 réunions à Conakry, en Guinée, en 2019, restructurent l'institut pour faire face aux nouveaux défis de renforcement des capacités dans la région.

Il a déclaré que certaines des questions émergentes comprennent le leadership et la gouvernance, la gestion des réserves d'intégration régionale, l'architecture financière conforme émergente telle que Fintech, révélant qu'en conséquence, un nouveau département, le département de la gouvernance et du développement institutionnel a été créé pour traiter les questions de leadership et de gouvernance.

Il a ajouté : "Les départements de programme passionnants, à savoir la gestion du secteur financier, la gestion du secteur financier, la gestion de la dette et le département de gestion macroéconomique ont été rebaptisés respectivement secteur financier et systèmes de paiement, département fiscal, dette, intégration régionale et recherche et gestion macroéconomique".

Il a également révélé que WAIFEM a étendu ses opérations au secteur privé en créant l'Unité de développement et de conseil aux entreprises (BD&CU), ajoutant que l'Unité cible le secteur privé dans la sous-région, certains de ses programmes pouvant également bénéficier aux banques centrales et aux institutions du secteur public concernées.

