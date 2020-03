Le Sénégal remporte les 7èmes championnats d’Afrique de la Zone 2 de natation

09 Mars 2020

Dakar, Sénégal, 9 mars (Infosplusgabon) - En décrochant 49 médailles (21 or, 16 argent et 12 bronze), le Sénégal a remporté les 7ème championnats d’Afrique de la Zone 2 de natation qui se sont disputés du 5 au 8 mars à Accra au Ghana.

Cette compétition en bassin de 50 m et en eau libre sur 5 km, a regroupé 17 pays de l’Afrique de l’Ouest.

Le Sénégal est suivi du Nigeria avec 31 médailles (9 or, 13 argent et 9 bronze) et du Ghana, pays hôte avec 28 médailles (4 or, 8 argent et 16 bronze).

C’est chez les hommes que le Sénégal a bâti son succès final avec 11 titres, puisqu’en dames, le Nigeria a été un peu plus performant avec 8 or, 6 argent et 4 bronze contre 8 or, 5 argent et 7 bronze.

Durant ces joutes, l’équipe sénégalaise forte de 14 membres (dont six nageurs et cinq nageuses) a même battu six records nationaux et 16 records des championnats sur les 28 qui sont tombés à cette occasion.

