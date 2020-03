275,3 millions de dollars de revenus pétroliers réalisés par la Libye les deux premiers mois de 2020

09 Mars 2020

Tripoli, Libye, 9 mars (Infosplusgabon) - Les revenus générés du pétrole et du gaz par la Libye du 1 janvier 2020 jusqu'au 29 février se sont élevés à 380 millions de dinars (environ 275,3 millions de dollars), a annoncé, lundi, la Banque centrale de Libye (BCL) dans un rapport sur les activités économique dans le pays en 2020.

On rappelle que la moyenne mensuelle des recettes pétrolière libyennes oscille entre 1,2 et 2,5 milliards de dollars mais en raison de la fermeture des ports et champs pétroliers depuis le 18 janvier, les revenus pétroliers ont fortement baissés, entraînant la suspension des payements des salaires aux fonctionnaires de l'Etat.

Les données du rapport ont montré qu'aucun montant n'a été enregistré pour les dépenses de salaires au cours de la période du 1er janvier 2020 au 29 février dernier, selon la BCL qui a souligné le total des revenus des taxes sur la vente de devises, au cours de la même période, a atteint 6,11 milliards de dinars.

Les recettes fiscales ont réalisé des rentrées de l'ordre de 166 millions de dinars, les recettes douanières seulement 18 millions de dinars et les recettes de communication de 228 millions de dinars, a précisé le document de la BCL qui souligne que les revenus de la vente de carburant sur le marché local, ont été estimés à 25 millions de dinars, et aucun revenu n'a été enregistré sur les bénéfices de la Banque centrale de Libye, alors que le total des revenus pétroliers et souverains a été estimé à 903 millions de dinars.

En ce qui concerne les dépenses, la Banque centrale libyenne a précisé qu'aucune somme n'a été enregistrée au niveau des volets des salaires ni du développement alors que l'enveloppe des subventions a atteint 445 millions de dinars et les charges de fonctionnement 5 millions, pour un total de 450 millions de dinars du budget.

Des statistiques publiées par la Banque centrale ont montré que les paiements totaux en devises sont de l'ordre 3,855 milliards de dollars en janvier et février de cette année.

La Banque a indiqué, lundi, dans son communiqué, que les paiements en devises pour la période du 1er janvier au 29 février étaient répartis comme suit: alimentation des comptes des banques commerciales à hauteur de 2,775 milliards de dollars, dont 79 millions de dollars provenant de l'allocation des chefs de ménage, 263 millions de dollars en crédits, et 1,433 milliard de dollars en transferts d'études et de traitements sur le compte privé, les salaires des expatriés, les assurances et le paiement des effets personnels aux citoyens.

Les transferts publics ont atteint 1,80 milliard de dollars, dont 408 millions de dollars incluant les dépenses pour les affaires extérieures, et les transferts externes au ministère des Finances, en plus de 519 millions de dollars pour la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC), qui couvrent le volet de subvention de carburant et le reste des dépenses de la NOC, ainsi que 153 millions de dollars pour couvrir les crédits des organismes publics.

