La France condamne l’attentat contre le Premier ministre soudanais

09 Mars 2020

Paris, France, 9 mars (Infosplusgabon) – Le ministère français des Affaires étrangères a condamné « avec la plus grande fermeté » la tentative d'assassinat perpétrée lundi à Khartoum contre le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdouk et appelé à faire la lumière sur cet attentat.

« La France condamne avec la plus grande fermeté la tentative d’assassinat ayant visé le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok et son convoi ce matin à Khartoum. Elle appelle à ce que toute la lumière soit faite sur les circonstances et les responsables de cet attentat », a déclaré, lundi, la direction de la communication et de la presse, porte-parolat du Quai d’Orsay.

Le convoi du Premier ministre soudanais, rappelle-t-on, a été la cible d’une explosion lundi alors qu’il s'apprêtait à traverser le pont reliant Khartoum Nord à Khartoum pour se rendre au bureau du Conseil des ministres à Khartoum. Le chef du gouvernement soudanais est sorti indemne ainsi que les gardes du convoi excepté un des motards qui a subi une blessure légère.

La direction de la communication et de la presse du Quai d’Orsay a réitéré la pleine confiance de la France dans l’action du Premier ministre Hamdok et des autorités soudanaises de transition pour redresser le pays et l’engager sur le chemin de la paix et de la démocratie.

La France « renouvelle son engagement aux côtés des autorités soudanaises pour assurer le succès de la transition démocratique qui doit conduire le pays vers des élections libres en 2022 », a souligné le Quai d’Orsay.

Un communiqué de presse rendu public lundi à Khartoum et signé par Faisal Mohamed Salih, ministre de la Culture et de l'Information, a indiqué que les responsables soudanais de la sécurité ont ouvert une enquête sur cette tentative d'assassinat et sur les cerveaux de cette attaque.

“Nous savons que des gens ciblent la révolution du peuple soudanais et ses acquis. Ces acquis ont été obtenus à l'issue d'une lutte et de sacrifices. Toutefois, nous voulons aussi souligner que la détermination du peuple prévaudra. L'unité des forces du changement est la seule garantie pour la poursuite de la révolution. Cette détermination va déjouer toute tentative de revers", a souligné le communiqué.

