L'UNAMID regrette la tentative d'assassinat contre le Premier ministre soudanais

Khartoum, Soudan, 9 mars (Infosplusgabon) - La mission conjointe des nations unies et de l'Union africaine au Darfour (UNAMID) a exprimé ses profonds regrets par rapport à la tentative d'assassinat du Premier ministre soudanais, Dr Abdallah Hamdouk.

Le représentant spécial conjoint de l'UNAMID, M. Jeremiah Mamabolo, a exprimé sa tristesse et sa désolation par rapport à la tentative d'assassinat du chef de gouvernement soudanais, déclarant au passage que l'espoir du Soudan pour un avenir meilleur doit prévaloir sur toute chose, selon un communiqué publié ce lundi par l'UNAMID.

"Nous sommes profondément attristés et choqués par ce grave incident. Cette attaque ignoble montre que ses auteurs visent à saboter la période de transition. Les espoirs du peuple soudanais pour une transition vers la paix, la liberté et la justice doivent prévaloir", a ajouté M. Mamabolo.

Le communiqué de presse renseigne également que l'UNAMID et sa direction ont réitéré leur soutien intégral au Premier ministre Hamdouk dans ses efforts visant à conduire une transition pleine de succès au Soudan de manière à réaliser les aspirations et les espoirs du peuple soudanais pour un futur pacifique, stable et prospère.

