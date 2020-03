L'égalité entre les genres demeure une priorité dans la région de la SADEC, selon la secrétaire exécutive de l'organisation

09 Mars 2020

Dar es-Salaam, Tanzanie, 9 mars (Infosplusgabon) - L'égalité entre les genres demeure une priorité dans la région de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADEC), au regard des innombrables défis qui entravent les efforts visant à réaliser la parité entre les genres, notamment dans la sphère politique, d'après la secrétaire exécutive de la SADEC, Dr Stergomera Lawrence Tax.

"D'importants progrès ont été accomplis pour résoudre les problèmes qui bloquent la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles, depuis l'adoption du protocole de la SADEC sur le genre et le développement en 2008", a déclaré Mme Tax dans un communiqué publié à l'occasion de la célébration de l'édition 2020 de la journée mondiale de la femme.

Les problèmes qui entravent les efforts visant à atteindre la parité entre les genres au niveau de la Communauté des 16 Etats de l'Afrique australe sont "particulièrement plus perceptibles dans le secteur politique, et les femmes continuent d'expérimenter des inégalités dans différents domaines de la vie".

La représentation des femmes dans le secteur politique et dans les instances de décision demeurent en deçà des objectifs régionaux comme convenu par les Etats membres lors de l'adoption du protocole, puisque la moyenne régionale du taux de représentation des femmes se situait à hauteur de 23,2 pour cent en 2018, très loin du pourcentage paritaire requis.

En terme de représentativité et de la participation des femmes dans le domaine politique et dans les instances de décision, Mme Tax a mentionné que l'Angola, le Mozambique, les îles Seychelles, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Zimbabwe sont les seuls Etats membres de la SADEC qui ont augmenté la représentation des femmes dans leurs parlements respectifs après avoir adopté dans ce sens des mesures au niveau national.

En plus de ces efforts, la secrétaire exécutive de la SADEC a informé que les Etats partenaires de la SADEC continuent de réaliser des progrès pour garantir l'accès à l'éducation aux femmes et aux filles grâce à l'adoption de mesures politiques efficaces, telles que les actions du mouvement mondial pour l'éducation pour tous, l'application de la discrimination positive dans le secteur éducatif, qui a amélioré de manière efficace le taux d'inscription des filles à l'école. Dans ce domaine, à signaler, la parité a été atteinte en terme d'enrôlement de filles et garçons à l'école.

La célébration de l'édition 2020 de la Journée internationale de la femme a été placée sous le thème" Je suis la génération de l'égalité: réaliser les droits des femmes". ce thème met l'accent sur la promotion de l'égalité entre les genres et les droits des femmes conformément aux engagements convenus à Beijing, en Chine, lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes en septembre 1995.

"La commémoration de la Journée internationale de la femme nous offre l'unique occasion de se pencher sur les progrès réalisés dans la lutte contre l'inégalité entre les genres et l'iniquité au niveau de la région de la SADEC", a souligné Mme Tax, avant de lancer un appel à l'endroit des Etats membres de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe pour qu'ils" renforcent leurs structures respectives et la mise en œuvre des engagements liés à l'égalité entre les genres qu'ils avaient pris au niveau régional, continental et mondial; de faire tomber les stéréotypes et les normes relatifs au genre; de remédier au problème relatif à la violence basée sur le genre; et de réaliser un monde où toutes les personnes disposent des droits et des opportunités égaux".

Les Etats membres de la SADEC sont: Angola, Botswana, les îles Comores, RD Congo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, île Maurice, le Mozambique, la Namibie, les îles Seychelles, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

