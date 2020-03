Gabon : La BAD va financer la construction de deux barrages hydroélectriques au Nord-Est du pays

09 Mars 2020

Libreville, Gabon, 9 mars (Infosplusgabon) – La Banque africaine de développement (Bad) va financer la construction de deux barrages hydroélectriques à Booué et à Tsengue-Leledi, dans la province de l’Ogooué Ivindo (Nord-est du pays), a-t-on appris ce lundi à Libreville, auprès du ministère de l’Energie et des Ressources hydrauliques.

Le projet, porté par la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), avait été validé le 5 mars dernier à Libreville.

Selon le secrétaire exécutif de la CEEAC, Andreas Mba Edu Mukui, « l’objectif ultime est l’intégration régionale à travers une coopération accrue dans la gestion des ressources énergétiques, dans un contexte de sécurité et de paix ».

L’aménagement des barrages de Booué et de Tsengue-Leledi devrait répondre aux besoins de la communauté sous-régionale qui cadre avec le Plan directeur d’électrification nationale.

Pour le secrétaire général du ministère de l’Energie et des Ressources hydrauliques, Jeannot Kalima, « l’aboutissement de ces projets permettra l’amélioration du bien-être général des populations et le développement des activités économiques telles que l’agriculture, l’élevage, l’industrie, l’approvisionnement en eau potable et la préservation de l’environnement».

