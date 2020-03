Mise en garde contre une baisse de 14 milliards de dollars des réserves en devises de la Libye en cas de poursuite de la fermeture des ports pétroliers

08 Mars 2020

Tripoli, Libye, 8 mars (Infosplusgabon) - Le ministère libyen des Finances a estimé, dimanche que les réserves en devises du pays pourraient diminuer de 14 milliards de dollars en tombant à 63 milliards de dollars si la fermeture des installations et des ports pétroliers se poursuivait jusqu'en juin prochain, contre 77 milliards de dollars en réalisés octobre 2019.

Les ports d'exportation du pétrole et des champs pétroliers dans les régions du sud, de l'est et du centre du pays sont fermés depuis le 18 janvier dernier par les forces de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar.

Les pertes de "fermetures illégales" d'installations pétrolières, selon la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) se sont élevées à 2,70 milliards de dollars, après que la production de brut ait chuté à 119.867 barils par jour mercredi dernier, contre plus de 1,2 million de b/j auparavant.

Dans le rapport mensuel du mois de janvier préparé par l'Unité d'analyse macroéconomique et financière du ministère des Finances rapporté par le journal al-Wassat, le ministère a indiqué que le niveau des réserves pourrait baisser au niveau le plus bas atteint en 2016 à 63 milliards de dollars.

Le rapport a expliqué "la stabilité des réserves de change jusqu'en octobre dernier à la relative stabilité des revenus pétroliers (une légère baisse de 6% par rapport à 2018), et à la stabilité de la demande de devises en raison des taxes imposées sur les ventes de devises".

Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale en Libye a, en collaboration avec la Banque centrale de Libye, imposé une taxe de 163% sur les opérations de change de devises dans le cadre d'une stratégie de réformes de l'économie visant, entre autres, à enrayer la chute du taux de change du dinar libyen contre les monnaies étrangères sur le marché noir où il atteint aujourd'hui, 1 dollar pour 4,53 dinars alors que le tarif du taux de change officiel est de 1 dollar contre 1,40 dinar libyen.

Le ministère libyen des Finances a prévu dans son rapport rendu public dimanche trois solutions comme alternative en cas de poursuite de la fermeture des champs pétroliers et des ports.

Le premier point porte sur l'augmentation des taxes sur les opérations de taux de change pour répondre à la demande de devises et réduire le recours au marché parallèle, sachant que les autorités avaient opéré, à la fin de l'année dernière, une baisse de 20% de la taxe sur les opérations de change de devises passant de 183% à 163%.

Le deuxième point a trait au recours à des retraits des réserves de change du pays et le troisième point concerne la possibilité de laisser le champ aux unités économiques afin de négocier sur le marché parallèle, ce qui entraînera une forte dépréciation du taux de change du dinar et provoquera des pressions inflationnistes à long terme, selon le document du ministère libyen des Finances.

