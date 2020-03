Le gouvernement tunisien poursuivra le programme signé avec le FMI, rassure le nouveau Premier ministre

08 Mars 2020

Tunis Tunisie, 8 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement tunisien "va poursuivre et achever le programme signé avec le Fonds monétaire international (FMI) avant d'entamer un nouveau programme qui défend les intérêts du pays et n'acceptera pas les conditions qui ne préservent pas ces intérêts avec l'engagement de faire de ce programme le dernier avec le FMI".

M. Elyes Fakhfakh s'exprimait dans le premier entretien médiatique depuis sa nomination accordé au journal "Le Maghreb" paru ce dimanche.

"Le gouvernement tunisien va travailler pour changer radicalement l'orientation économique et ne se limitera pas seulement aux réformes partielles qui mettent la Tunisie dans le besoin permanent du FMI", a déclaré M. Fakhfakh.

Il a indiqué que la Tunisie a obtenu 5 tranches sur les 8 et va pouvoir réceptionner la sixième estimée à 300 millions de dinars tunisiens, affirmant cependant que "nous avons les septième et huitième tranches", sans préciser les causes de cette perte.

"Mon gouvernement avait misé sur une croissance économique de 1,5% mais avec l'apparition du coronavirus, les prévisions sont revues à la baisse à 1%", a dit M. Fakhfakh.

Les déclarations de Elyes Fakhfakh constituent un message adressé aux opposants aux conditions du FMI à la tête desquelles l'Union générale tunisienne du travail (UGTT, principale centrale syndicale du pays), notent les observateurs.

Le Secrétaire général de l'UGTT, Noureddine Taboubi avait à plusieurs occasions, affirmé, que "la soumission de la Tunisie aux exigences du FMI l'a obligé à geler les recrutements dans les secteurs essentiels comme l'éducation et la santé malgré le besoin du pays de recruter 7.000 enseignants et des milliers de cadres dans le domaine de la santé ".

M. Taboubi s'exprimait notamment lors de la réunion en mars 2019 à Washington regroupant des représentants de syndicats sur les politiques du FMI et ses conséquences sur les peuples et les syndicats où il a été choisi pour parler au nom des syndicats africains et arabes, rappelle-t-on.

Il avait insisté sur "le rejet du dicta étranger pour imposer la limitation des dépenses sociales".

Le programme du FMI avec la Tunisie dont le financement total est de 2,8 milliards de dollars a été signé en 2016. Il est conditionné par l'adoption des réformes économiques qui visent à la maîtrise du déficit budgétaire, rappelle-t-on.

La Tunisie a besoin, en 2020, des financements extérieurs estimés à 3 milliards de dollars, sachant que la dernière tranche versée par le FMI à la Tunisie remonte à juin dernier.

