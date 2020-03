L'ONU salue les réussites de la Femme libyenne malgré les inégalités dont elles sont victimes

08 Mars 2020

Tripoli, Libye, 8 mars (Infosplusgabon) - La Mission d'Appui des Nations unies en Libye (UNSMIL) a rendu un vibrant hommage aux femmes libyennes, à l'occasion de la célébration la Journée internationale de la femme, saluant leur rôle avant-gardiste dans la recherche de la paix dans le pays malgré la persistance de "stigmatisation et des inégalités liées au genre" en raison de la persistance de l'insécurité qui influe sur leur condition de vie.

Dans un communiqué publié dimanche, l'UNSMIL a rappelé que "les femmes libyennes ont été au premier rang des appels à la paix en Libye et à un plus grand rôle des femmes dans les processus de paix aux niveaux national et international", ajoutant que "les diverses réalisations des femmes libyennes et leurs contributions inspirantes aux efforts de consolidation de la paix sont enfin reconnues dans les forums mondiaux".

La Mission onusienne a cité, à cet égard, le placement des femmes libyennes sur la liste des 100 femmes les plus influentes de la BBC, leur nomination au Prix Nobel de la Paix et ont figuré dans le top des 50 femmes les plus puissantes de Forbes Africa.

Aujourd'hui que le monde, qui célèbre à l'échelle mondiale la Journée internationale de la Femme sous le thème: "Je suis l'égalité des générations: réaliser les droits des femmes", a indiqué l'UNSMIL, "les femmes libyennes continuent de faire face à la peur des représailles, de la stigmatisation et des inégalités fondées sur le sexe. Le manque de confiance dans le système judiciaire reste un obstacle à la protection de l'espace civique et au renforcement du rôle des femmes défenseures des droits humains et militantes politiques".

"Près de huit mois depuis l'enlèvement du membre élu de la Chambre des représentants (Parlement), Seham Sergewa, une transgression qui a eu un effet dissuasif sur le travail des militantes en Libye, l'ONU continue de souligner que faire taire les voix des femmes aux postes de décision et aux droits de l'homme les militants ne seront pas tolérés", a ajouté le communiqué.

La même source a souligné la détermination des Nations unies "à soutenir le rôle crucial que jouent les femmes libyennes dans le rétablissement et la consolidation de la paix, ainsi que leur pleine participation et implication dans la vie politique et la prise de décisions du pays".

Evoquant, les effets de l'insécurité sur la femme libyenne, l'UNSMIL a souligné que "les femmes et les filles dans les environnements de conflit et d'insécurité restent parmi le groupe le plus vulnérable confrontées à différentes formes de violence pendant le déplacement et l'effondrement des systèmes de protection et l'accès à la justice".

Elle a rappelé que "le plan de réponse humanitaire 2020 pour la Libye indique qu'environ 212.000 femmes sont identifiées comme ayant besoin d'une assistance humanitaire, environ 179.000 femmes sont confrontées à des difficultés d'accès aux services de santé, en plus de 162.000 femmes confrontées à des problèmes de protection, y compris la violence basée sur le genre".

Le communiqué a précisé que "l'ONU en Libye poursuit ses activités de sensibilisation et de plaidoyer pour encourager les autorités libyennes à mieux répondre aux besoins des femmes et à les intégrer pleinement dans les processus décisionnels. Il est cependant indéniable que la reprise des hostilités a détourné l'attention et les ressources et a eu un effet disproportionné sur les femmes et les filles libyennes".

L'UNSMIL a ajouté que les organisations des Nations unies en Libye travaillent avec les autorités libyennes, pour trouver des solutions pour mettre fin aux violations, et travaillent avec des partenaires locaux pour fournir l'assistance dont la femme a tant besoin, ajoutant qu'elle soutient également l’accès des femmes à la justice en Libye avec des homologues concernés et promeut l’importance des femmes dans la police.

La Mission onusienne a plaidé pour un soutien plus accru "à la société civile afin de promouvoir un avenir pacifique durable en Libye parallèlement à la réalisation de l'égalité des sexes et d'une société inclusive", appelant "à une mobilisation des femmes à travers le pays, pour répondre aux besoins de leurs communautés, dirigent des organisations de la société civile et travaillent à l'avant-garde de la crise humanitaire".

