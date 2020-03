Décès d’un réfugié soudanais en Tunisie

08 Mars 2020

Tunis, Tunisie, 8 mars (Infosplusgabon)-Un réfugié soudanais, originaire du Darfour, est décédé à l’hôpital Mongi Slim, une banlieue de Tunis, a annoncé, samedi, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES).

Selon le responsable de la communication au sein de cette ONG, Romdhane Ben Amor, le décès de ce réfugié est dû à la détérioration de son état de santé et de la négligence de l’Etat tunisien envers tous les réfugiés du camp de Choucha.

Ce camp, qui abritait 34 personnes, a été fermé par les autorités tunisiennes et ses pensionnaires ont été transférés à la maison des jeunes de la Marsa dépourvue de tous les attributs d’une vie normale au plan sanitaire et social, hormis les aides fournies par la société civile et les citoyens, selon la même source.

FIN/INFOSPLUSGABON/GHB/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon