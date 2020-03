Le Botswana affiche ses ambitions pour être un hub régional sanitaire à travers la construction d'un établissement médical

08 Mars 2020

Gaborone, Botswana, 8 mars (Infosplusgabon) - Le premier établissement médical tertiaire du Botswana se trouvant dans la partie Nord du pays, ouvrira bientôt ses portes, au moment où les autorités intensifient leurs efforts pour faire de ce pays de l'Afrique Australe un Hub régional en matière de santé, ont indiqué des autorités gouvernementales du pays.

La ministre botswanaise de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Peggy Serame, a déclaré vendredi, que cette nouvelle structure baptisée "Hôpital académique de Francistown", qui se trouve dans la deuxième ville du pays, va dispenser des services sanitaires primaires et secondaires super spécialisés.

"Les autres services et équipements incluront des soins ambulatoires et des services diagnostics, avec un accent particulier sur la formation des professionnels de santé de la communauté", a déclaré Mme Serame.

La ministre botswanaise en charge de l'Investissement a indiqué que ce nouveau centre qui aura d'énormes bénéfices et d'avantages pour le pays, est la deuxième structure hospitalière financée par la Corporation pour le développement du Botswana (CDB) en l'espace d'un an.

"Ces initiatives ont été stratégiquement renforcées par le CDB dans le but de faciliter un développement considérable du secteur sanitaire local, conformément à l'agenda du gouvernement botswanais visant à accorder une priorité à cette industrie", a indiqué Mme Serame, qui a ajouté que le nouvel établissement médical va couvrir la ville de Francistown et les régions environnantes, avant de s'étendre dans le Nord et le nord-est du pays.

En plus de cela, le nouveau centre médical, selon la dignitaire botswanaise, va permettre au gouvernement de réduire les dépenses consacrées au transfert à l'étranger de certains patients pour des procédures spéciales et les dépenses allouées à la formation médicale de base des professionnels de santé.

Selon toujours la ministre botswanaise, ce premier établissement médical tertiaire du Botswana s'ouvre au moment où les autorités redoublent d'efforts visant à faire de l'économie locale, une économie exportatrice fondée sur le savoir, puisque la nouvelle structure hospitalière va promouvoir l'intégration du système de santé botswanais au niveau des marchés régionaux.

"Ce nouveau centre va être une référence et une rampe de lancement dans la région et dans le continent, avec l'objectif à long terme de l'implanter en Zambie, en Eswatini, au Lesotho et en Namibie", a conclu Mme Serame.

