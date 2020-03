Les Nations Unies refusent le gel des avoirs du Fonds souverain libyen (LIA)

06 Mars 2020

Tripoli, Libye, 6 mars (Infosplusgabon) - Le Comité des sanctions des Nations Unies a décidé, lors de sa réunion, jeudi, de rejeter la recommandation de son équipe d'experts concernant le gel des avoirs détenus par des sociétés affiliées au Fonds souverain libyen (la Libyan Investment Authority, LIA).

Une source officielle de la LIA a affirmé, dans une déclaration, vendredi, au journal libyen "Al-Wassat" que "la décision est intervenue après les efforts du conseil d'administration de la LIA et de son équipe de direction, qui a attiré l'attention sur les effets négatifs de la mise en œuvre de cette recommandation, et l'intention de sa direction de mettre en œuvre ses plans en matière de gouvernance, de transparence et de protection des actifs".

Dans son rapport pour l'année 2019, l'équipe d'experts internationaux a recommandé le gel des avoirs des sociétés affiliées à la Libyan Investment Authority, mais la LIA a exigé que cette recommandation ne soit pas mise en œuvre et a pris de nombreuses mesures à cet égard, a rappelé la même source.

En janvier dernier, le Fonds souverain a tenu de nombreuses réunions avec le Comité d'experts des Nations Unies au cours desquelles la LIA a progressé dans la mise en œuvre de sa stratégie de protection des avoirs pour les générations futures, qui a été couronnée par cette décision du Comité des sanctions, selon cette source.

Le Conseil de sécurité a décidé en février 2011 de geler les avoirs de l'ancien régime libyen, sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, rappelle-t-on.

Le Libyan Investment Authority est un fonds souverain de la Libye fondé en 2006 et gérant pour au moins 40 milliards de dollars d'actifs provenant des surplus liés principalement à l'exportation d'hydrocarbures.

FIN/INFOSPLUSGABON/AZE/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon