Coronavirus : Port-Gentil, la deuxième ville du Gabon multiplie les réunions de sensibilisation en faveur du corps médical

06 Mars 2020

PORT-GENTIL, Gabon, 6 mars (Infosplusgabon) – Port-Gentil, capitale économique du Gabon, et deuxième ville du pays a abrité une réunion de sensibilisation, au Centre hospitalier régional, sur la pandémie du Coronavirus, en présence des membres du Comité de riposte contre cette maladie.

La capitale pétrolière est une presqu’île cosmopolite de 4950 hectares et peuplée d’environ 200 000 habitants accessible généralement en avion (30 mn de vol de Libreville) ou en bateau (3 heures de Libreville).

Une quelconque épidémie isolerait la ville mais pourrait avoir des conséquences inimaginables sir la propagation éventuelle d’une épidémie n’était pas enrayée au plus tôt.

L’épidémie du coronavirus s’est déclarée en Chine, puis reconnue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en janvier 2020.

Comme dans toutes les villes du Gabon, la vigilance est de mise et les dispositifs de prévention ont été renforcés, notamment la sécurité sanitaire dans les aéroports et aux frontières fluviales, maritimes et terrestres.

Selon l’OMS, la barre des 100 000 personnes infectées dans le monde a été franchie ce vendredi 6 mars.

♦ A travers le monde, 3 332 nouvelles contaminations et 110 nouveaux décès ont été recensés depuis le décompte réalisé la veille. Le nombre de décès total s’élève à 3 456 et 100 842 cas ont été confirmés.

♦ En Italie, le bilan a grimpé à 197 morts.

♦ La Chine est le pays le plus touché avec 80 552 cas, dont 3 042 morts.

♦ La France compte désormais 9 morts. Alors qu’un nouveau foyer de contamination a été signalé dans le Val d’Oise, elle a enregistré 154 nouveaux cas aujourd’hui, pour un total de 577 cas depuis le début de l’épidémie.

♦ 150 établissements scolaires (pour environ 45 000 élèves et 3 000 professeurs) ont été mis à l’arrêt en France, essentiellement dans l’Oise et le Morbihan. L’Assemblée nationale a pris plusieurs mesures pour tenter de stopper la propagation du virus. A Paris, la foire « Art Paris 2020 » a été reporté à fin mai.

♦ Les Pays-Bas ont enregistré leur premier décès.

♦ Premiers cas détectés en Palestine, au Bhoutan, en Slovaquie, au Cameroun, en Serbie, au Togo, au Pérou et au Vatican.

♦ En sport, Milan-San Remo, Tirreno-Adriatico, les finales de la Coupe du monde de ski alpin, l’ePrix de Rome et les mondiaux de semi-marathon ont été annulés ou reportés.

⇒ 18 h 15 : 197 morts en Italie

L’Italie a enregistré 49 décès liés au coronavirus en 24 heures, portant le total à 197 morts, selon un nouveau bilan de la Protection civile, ce qui place la péninsule au deuxième rang mondial pour le nombre de cas mortels, derrière la Chine (3 042) et devant l’Iran (124).

