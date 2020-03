L'UE soutient les organisations de la société civile au Botswana

06 Mars 2020

Gaborone, Botswana, 6 mars (Infosplusgabon) - La délégation de l'Union européenne au Botswana et la Communauté de développement de l'Afrique australe (Southern Africa Development Community, SADC) ont lancé cinq projets financés à hauteur d'environ 900.000 dollars.

Deux volets de l'UE - l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (European Instrument for Democracy and Human Rights, IEDDH) et l'Instrument pour les organisations de la société civile et les autorités locales (Civil Society Organisations and Local Authorities Instrument, OSC/LA) - financent ces projets.

Bester Gabotlalem, porte-parole de la délégation de l'UE et de la SADC, a déclaré jeudi que les subventions de l'IEDDH devaient être mises en œuvre par plusieurs organisations non gouvernementales au Botswana.

Selon l'UE, l'objectif du programme thématique OSC-AL est de soutenir les OSC et les AL en tant qu'acteurs de la bonne gouvernance et des processus de développement au niveau local.

"L'objectif principal du programme est de renforcer les organisations de la société civile et les autorités locales dans les pays partenaires de l'UE comme condition préalable à une société plus équitable, plus ouverte et plus démocratique, en soutenant leurs propres initiatives", a déclaré M. Gabotlale.

Il a souligné que l'appel à propositions de l'IEDDH vise à accroître et à approfondir l'engagement des organisations de la société civile en faveur des droits de l'homme et de la démocratie au Botswana.

"Quant à l'appel OSC/LA, il vise à renforcer le rôle de la société civile, y compris les organisations s'occupant de l'égalité des sexes et des droits des groupes marginalisés, dans la promotion de la transparence, de la bonne gouvernance et de la reddition des comptes, y compris la responsabilité interne, et à leur permettre de participer de manière significative au dialogue politique", a déclaré M. Gabotlale.

C'est la première fois que la délégation soutient les OSC avec l'instrument OSC/LA.

