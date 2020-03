La Somalie s'acquitte de ses arriérés auprès du Groupe de la Banque mondiale avec le soutien de la Norvège

06 Mars 2020

Washington, Etats-Unis, 6 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement fédéral de la Somalie a réglé, jeudi, ses arriérés à l'Association internationale de développement (IDA), achevant ainsi le processus de normalisation de ses relations financières avec le groupe de la Banque mondiale.

"Avec cet apurement, la Somalie a pleinement rétabli son accès à de nouvelles ressources de l'IDA et a ouvert la voie à un allègement de la dette dans le cadre de l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et de l'Initiative d'allègement de la dette multilatérale (IADM) afin de promouvoir la croissance et la reprise au cours des prochaines années", a déclaré la Banque mondiale.

"Je félicite le gouvernement fédéral d'avoir atteint cette étape critique qui permettra à la Somalie d'accéder au soutien le plus solide possible du groupe de la Banque mondiale pour améliorer la vie des populations", a déclaré Axel van Trotsenburg, directeur général des opérations de la Banque mondiale. "Cela jette les bases d'un redressement économique et social à long terme. Je tiens également à remercier le gouvernement norvégien pour sa générosité qui a facilité le processus d'apurement des arriérés".

Le règlement de ces arriérés a été rendu possible grâce à un prêt-relais de 365,9 millions de dollars du gouvernement norvégien, a indiqué le communiqué de presse de la Banque.

Cet effort s'inscrit dans le cadre d'un plan global d'apurement des arriérés qui inclut également le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque africaine de développement.

"Je suis heureux que la Norvège contribue de manière intelligente et constructive aux efforts de la Somalie pour renouer avec la Communauté internationale, apurer les arriérés et rétablir l'accès aux financements concessionnels de l'IDA. Je me réjouis également que cette étape importante ouvre la voie à un allègement important de la dette restante de la Somalie", a déclaré Ine Eriksen Søreide, ministre des Affaires étrangères de la Norvège.

L'apurement des arriérés de l'IDA constitue une occasion pour enclencher le redressement de la Somalie.

"Avec l'entrée dans cette nouvelle voie, nous nous réjouissons de renforcer notre collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale et de nous appuyer sur les piliers que nous avons posés jusqu'à présent pour stimuler l'économie et apporter la prospérité à notre peuple", a déclaré Abdirahman D. Beileh, ministre des Finances de la Somalie. "Nous sommes également reconnaissants du soutien de la Norvège, qui nous a permis d'apurer les arriérés de l'IDA".

Lors d'une réunion du conseil d'administration de la Banque la semaine dernière, les administrateurs ont exprimé leur soutien au solide bilan du gouvernement en matière de réformes fiscales, politiques, sociales et économiques au cours des dernières années, qui a permis à la Somalie de franchir cette étape majeure.

Ils ont indiqué qu'ils s'attendaient à ce qu'en plus d'avoir accès aux nouvelles ressources de l'IDA, la Somalie collabore avec la Société financière internationale (SFI) et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) pour soutenir le développement de son secteur privé.

L'IDA est l'une des plus importantes sources de financement pour la lutte contre l'extrême pauvreté dans les pays les plus pauvres du monde. L'IDA accorde des prêts à taux zéro ou à faible taux d'intérêt et des subventions aux pays pour des projets et des programmes qui stimulent la croissance économique, renforcent la résilience et améliorent la vie des pauvres dans le monde entier.

