Plus de 140 enfants tunisiens bloqués dans les zones de conflit

Tunis, Tunisie, 6 mars (Infosplusgabon) - Plus de 140 enfants tunisiens sont actuellement bloqués dans les zones de conflit armés en Syrie (104) et en Libye (36) et vivent dans des conditions inhumaines et risquées, indiquent les statistiques de l’observatoire des droits et des libertés en Tunisie.

Selon le président de l’observatoire Anouar Ouled Ali, le nombre des enfants tunisiens bloqués en Syrie s’élève à 58 filles et 46 garçons, âgés dans leur majorité (88) de moins de 13 ans sachant que 78 d’entre eux sont nés en Syrie.

Ouled Ali a précisé lors d’une rencontre avec la presse, que 65% des parents de ces enfants sont des Tunisiens qui sont décédés, 25% se trouvent dans les prisons syriennes et 5% ont été rapatriés et sont actuellement incarcérés en Tunisie.

D’après la même source, le nombre total des enfants dépasserait les 200 en l’absence d’informations précises et officielles puisque les chiffres disponibles parviennent des familles des enfants qui vivent en Tunisie.

S’agissant de la situation en Libye, le président de l'observatoire l’a qualifiée de meilleure qu’en Syrie puisque les 36 enfants sont dans les prisons libyennes avec leurs mères, sachant que 9 d’entre eux ont été rapatriés en Tunisie grâce aux efforts de l’État tunisien qui restent, selon lui, insuffisants puisque l’enfant n’est en aucun cas responsable des actes de ses parents.

Il a, par ailleurs, attiré l'attention sur les conditions difficiles dans lesquelles vit la majorité des enfants qui se trouvent dans des camps en Syrie, faisant remarquer que 3 bébés âgés de moins de deux ans sont récemment décédés en raison du froid et de la famine.

