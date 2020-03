Pas question de suspendre ou d’annuler des manifestations sportives au Sénégal, malgré le coronavirus

06 Mars 2020

Dakar, Sénégal, 6 mars (Infosplusgabon) - Malgré la propagation rapide à l’international et les quatre cas de Coronavirus recensés au Sénégal, il n’est pas, pour l’heure, question de reporter les manifestations sportives programmées sur le territoire national; une décision a été rendue publique ce jeudi après-midi par le ministre des Sports, Matar Bâ.

« Au Sénégal, aucune mesure de suspension ou d’annulation d’une organisation sportive n’est envisagée, pour l’heure », a déclaré M. Bâ face à la presse.

Cette annonce intervient au lendemain du report sine die du lancement de la Basketball Africa League qui devait avoir lieu à partir du 13 mars à Dakar et de la confirmation par la fédération sénégalaise (FSF) et la ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) de la poursuite de leur calendrier.

Si dans beaucoup de pays, des annulations et des reports de manifestations sportives ont été signalés ces derniers jours, le ministre Bâ a estimé qu’ « au Sénégal, nous n’en sommes pas encore à ce stade ». Comme toutes les voix qui se sont élevées depuis, dont celle du président Macky Sall, il a appelé ses compatriotes à « la sagesse et à la responsabilité qui voudraient que nous adoptions des comportements adéquats et appropriés face à la situation » et à respecter les mesures d’hygiène édictées par les services compétents afin d’empêcher la propagation du virus.

Cependant, il a tenu à appeler toutes les fédérations sportives nationales, « les groupements sportifs, les clubs, les associations sportives à rester vigilants et déterminés, à faire preuve de responsabilité et à respecter scrupuleusement les mesures de prévention et de lutte contre le virus ».

En plus des rencontres des championnats nationaux de football, continuent de se disputer les matches de basket et d’autres disciplines. Mais, les sportifs sénégalais craignaient surtout pour la tenue du match Sénégal – Guinée Bissau comptant pour la 3ème journée des éliminatoires de la CAN « Cameroun 2021 » de football. Voilà donc qu’ils sont rassurés « pour l’heure ».

