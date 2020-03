Le ministère libyen de l'Intérieur discute avec l'UE et l'OIM de la possibilité de créer un centre d'hébergement pour groupes vulnérables

06 Mars 2020

Tripoli, Libye, 6 mars (Infosplusgabon) - Le ministère de l'Intérieur du gouvernement de l'union nationale en Libye étudie, avec la Délégation de l'Union européenne (UE) en Libye et le Bureau de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), la possibilité de créer un centre d'hébergement pour les enfants migrants et les groupes vulnérables de femmes dans la ville de Misrata (220 km, est de Tripoli), en coordination avec les autorités officielles du pays.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministère a indiqué que le vice-ministre aux Affaires de l'immigration, Mohamed al-Cheibani a, dans ce cadre, rencontré à Tunis en Tunisie, le chef de la Délégation de l'UE, Alan Bugeja, et le chef du Bureau de l'OIM en Libye, Othman Belbeisi.

La même source a expliqué que "la réunion au cours de laquelle un certain nombre de questions liées au dossier de l'immigration illégale ont été discutées, a évoqué la possibilité de créer un centre d'hébergement pour enfants et groupes vulnérables de femmes dans la ville de Misrata, en coordination avec les autorités officielles du pays, ainsi qu'un certain nombre de questions d'intérêt commun".

Pays à la fois de transit et d'accueil de la migration, la Libye est en proie ces dernières années à un flux incessant de migrants clandestins qui voyagent à bord de bateau de fortune depuis les eaux territoriales libyennes en Méditerranée en direction de l'Europe.

Les autorités libyennes ont, en coordination avec les organisations des Nations en Libye, tenté de trouver une alternative aux centres d'hébergements caractérisés par une surpopulation et une grande promiscuité ainsi que le manque de moyens au profit de leurs résidents.

Le ministre libyen des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale, Mohamed Siala, a affirmé que "les expériences antérieures ont démontré la fragilité des politiques isolées et unilatérales dans la résolution du problème de la migration", appelant "tous les pays à travailler collectivement et conjointement pour trouver des solutions radicales".

On estime à plus d'un million les migrants se trouvant en Libye, dont une grande partie est installée et travaille, arrivant à s'intégrer dans la vie du pays, tandis qu'entre trois à quatre mille d'entre eux se trouvent dans les centres d'hébergement pour migrants clandestins.

D'autres se trouvent dans une situation irrégulière, ce qui en fait des proies faciles pour les gangs organisés qui ont profité de l'insécurité en Libye pour se livrer à la traite de ces personnes sans défense.

FIN/INFOSPLUSGABON/PMO/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon