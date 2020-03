Le Rwanda installe des caméras d'imagerie thermique à l'aéroport pour détecter le coronavirus

06 Mars 2020

Kigali, Rwanda, 6 mars (Infosplusgabon) - Les autorités sanitaires rwandaises ont installé des caméras thermiques à l'aéroport international de Kigali pour détecter tout cas de Covid-19 (coronavirus) parmi les passagers, a indiqué, jeudi, une source officielle.

Le chef de la Division de l'épidémiologie et de la surveillance de la réponse au Centre biomédical du Rwanda (RBC), le Dr José Nyamusore, a expliqué que l'installation de ces nouveaux dispositifs fait partie des mesures mises en place par le Rwanda pour contrôler la propagation du coronavirus.

Hormis l'équipe de personnel médical qui est actuellement déployée à l'aéroport international de Kigali et à d'autres points de passage frontaliers, les appareils indiquent instantanément la température corporelle et aident à contrôler les personnes entrant dans le pays.

Jusqu'à présent, aucun cas de coronavirus n'a été détecté au Rwanda, mais les autorités sanitaires ont conseillé aux citoyens d'être en état d'alerte et de prendre la prévention au sérieux.

Jusqu'à présent, le Rwanda a intensifié la prévention en déployant une équipe de médecins travaillant 24h/24 à l'aéroport international de Kigali en utilisant des équipements de haute technologie pour contrôler tous les passagers et suivre leur historique de voyage.

Au-delà des mécanismes de contrôle établis contre le coronavirus, le Laboratoire national de référence a initié, depuis le mois dernier, le développement du test de diagnostic moléculaire Novodiag pour permettre un diagnostic rapide du nouveau coronavirus, ceci en collaboration avec l'Institut Robert Koch, une agence du gouvernement fédéral allemand et un institut de recherche responsable du contrôle et de la prévention des maladies.

En plus de ce mécanisme de test, un site de quarantaine a été identifié et mis en place, et un groupe de travail composé de professionnels de la santé a été formé. Le site, une fois terminé, pourra accueillir entre 250 et 300 patients.

Les experts en santé décrivent les coronavirus comme faisant partie d'une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant du rhume à des maladies plus graves telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).

