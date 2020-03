La Libye pose des réserves à une résolution des ministres arabes des Affaires étrangères relative à "l'ingérence turque dans les pays arabes"

05 Mars 2020

Tripoli, Libye, 5 mars (Infosplusgabon) - Le ministère libyen des Affaires étrangères du gouvernement de l'union national a affirmé que l'État libyen a formulé des réserves quant à la décision de la Ligue arabe lors de la 153ème réunion ordinaire de son Conseil au niveau des ministres des Affaires étrangères portant sur l'"ingérence turque dans les affaires intérieures des pays arabes", assurant qu'il s'agit d'une politique de "double poids double mesures".

Dans un communiqué publié mercredi soir sur le site de la Direction des médias extérieurs à l'issue de la réunion ministérielle tenue aujourd'hui au Caire, en Egypte, le ministère a précisé qu'"au moment où la résolution condamne le soutien turc à la Libye, qui a été approuvé par le gouvernement légitime, nous estimons qu'elle (Ligue arabe) justifie l'intervention de pays arabes en dépit de l'atteinte du stade des bombardements, de tueries des innocents et de destruction des installations".

Des pays arabes comme l'Egypte, les Emirats arabes, l'Arabie saoudite et la Jordanie apportent un soutien militaire, financier et politique à Haftar dont les troupes sont accusées de continuer à bombarder des sites civils à Tripoli en dépit d'une trêve et de la résolution du Conseil de sécurité pour un cessez-le-feu.

Le ministère des Affaires étrangères a souligné que "la décision a considéré le soutien du gouvernement turc au gouvernement d'union nationale comme une ingérence dans les affaires de la Libye, ce qui dénote d'un règlement des comptes entre certains pays avec la Turquie, ce que la Libye rejette".

En septembre dernier, le président du conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a signé, à Istanbul avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan, deux protocoles d'accord relatifs l'un à la délimitation des zones maritimes et l'autre à la coopération de sécurité.

La communiqué souligne que la résolution de la Ligue arabe affirme la nécessité de lever tout type d'obstacles et de menaces au bon fonctionnement des ports pétroliers, à assurer leur sécurité et à reprendre leurs activités sous le contrôle exclusif de la Compagnie nationale libyenne de pétrole.

Depuis le 18 avril, date de la fermeture des ports et champs pétroliers dans les régions de l'Est, du Centre et du sud du pays, par les forces de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, le secteur pétrolier a enregistré des pertes ayant dépassé les 2,5 milliards de dollars avec une baisse de production chutant à 155.000 barils par jour contre plus de 1,2 million de b/j auparavant.

D'un autre côté, le ministère libyen des Affaires étrangères a annoncé que la Libye a également émis des réserves à l'égard de la décision de la Ligue arabe concernant la Syrie, sans donner davantage de détail à cet égard.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon