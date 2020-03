L'accord de vente des armes américaines à la Tunisie soumis au Congrès américain

05 Mars 2020

Tunis Tunisie, 5 mars (Infosplusgabon) - Le secrétaire d'État adjoint américain aux Affaires politico-militaires, Clarke Cooper, a mis, mercredi, l'accent sur l'importance des relations de coopération solides entre la Tunisie et les États-unis à travers le programme du renforcement des capacités et de la protection des frontières et pour le soutien à la souveraineté de la Tunisie.

M. Cooper s'exprimait en marge du salon international de l'aéronautique et de la défense ouvert ce mercredi par le président tunisien Kais Saied à Djerba (sud-est de la Tunisie).

La participation des États-Unis au salon à travers d'une délégation du ministère américain des Affaires étrangères et du commandement militaire américain en Afrique et avec six avions prouve que la Tunisie est un partenaire de premier plan pour les États-Unis dans les domaines militaire et de défense, a dit Clarke Cooper.

Le responsable américain a révélé l'existence de nouveaux mécanismes pour compléter l'accord de vente des armes américaines à la Tunisie. Il s'agit de quatre avions légers de combat de type "wolverene TC6" et de 3.290 unités de frappe dirigée et des moteurs d'avions.

La prochaine étape de l'accord concerne sa soumission au Congrès américain, conformément aux lois américaines. L'accord ne pourra pas être concrétisé si le Congrès s'y opposait, signale-t-on.





FIN/INFOSPLUSGABON/MOL/GABON2020





© Copyright Infosplusgabon