Afrique du Sud : L'immeuble le plus haut d'Afrique ouvre ses portes à Sandton

05 Mars 2020

Le Cap, Afrique du Sud, 5 mars (Infosplusgabon) - Le Leonardo, le plus haut gratte-ciel d'Afrique, a officiellement ouvert ses portes dans la banlieue verdoyante de Johannesburg, à Sandton. Les promoteurs affirment que les 240 suites et appartements de l'hôtel sont prêts pour l’exploitation. Les chambres d'hôtel coûtent 650 dollars américains par nuit.

Legacy Hotels & Resorts, propriétaire de l'immeuble de 234 mètres de haut, a déclaré, mercredi, que tous les bureaux ont été achetés et 90% des appartements ont été vendus.

Les nouveaux propriétaires devraient prendre possession de l'immeuble ce mois-ci.

L'immeuble, qui se trouve à quelques pas de la Bourse de Johannesburg, a été initié par le groupe Legacy. Le projet de gratte-ciel de 195 millions de dollars a débuté en 2015 et 50 des 240 appartements ont été vendus avant le début de la construction.

La presse rapporte que l'immeuble de 55 étages abrite un hôtel six étoiles, 232 unités résidentielles et la suite Leonardo qui s'étend sur les étages 53, 54 et 55.

Il a été vendu pour 16,2 millions de dollars en 2018. Il dispose de quatre chambres principales, d'une salle de gym, d'un home cinéma et de 500 mètres carrés de patio extérieur.

L'immeuble le plus haut précédent était le Carlton Centre, construit dans le quartier central des affaires de Johannesburg au début des années 1970. À l'époque, cet immeuble de 31 étages était le plus élevé de l'hémisphère sud.

