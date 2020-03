Le Kenya accuse la Somalie de violer la sécurité des frontières

05 Mars 2020

Nairobi, Kenya, 5 mars (Infosplusgabon) - Le Kenya a accusé, mercredi, la Somalie de violer sa frontière dans la partie nord-est du pays. Il a également accusé l'armée nationale somalienne (Somalia National Army, SNA) de harceler les Kényans dans la zone frontalière et de détruire des biens.

Le Conseil national de sécurité (National Security Council, CNS) kényan s'est réuni mercredi en session spéciale présidée par le Président Uhuru Kenyatta.

C'est au cours de cette réunion que le Conseil a souligné que l'Armée nationale somalienne (SNA) harcelait les Kényans dans la ville frontalière de Mandera et détruisait leurs biens.

Dans une dépêche du porte-parole de la Chambre d'État, Kanze Dena, le gouvernement a déclaré que les actions de la Somalie équivalaient à "une attaque injustifiée par des soldats étrangers dans l'intention de provoquer le Kenya".

La réunion, à laquelle ont participé toutes les agences de sécurité du Kenya, a noté que les agences de sécurité ont agi avec une totale retenue, conformément à l'engagement du Kenya en faveur de la paix et de la stabilité régionales.

Le SNA a franchi la frontière lundi, un jour de guerre avec les forces de l'État régional du Jubaland.

Le Jubaland fait partie de la Fédération de Somalie.

Environ 30 soldats du Jubaland auraient été protégés dans des installations de sécurité dans la ville de Mandera lors de la fusillade qui a suivi.

La réunion a également rejeté les allégations d'ingérence kényane dans les affaires intérieures de la Somalie, condamnant une déclaration faite par l'ambassadeur du pays à New York, Abukar Osman.

Toutefois, à la suite de sa réunion de mercredi, le Conseil de sécurité a rejeté les allégations d'ingérence du Kenya dans les affaires intérieures de la Somalie, condamnant une déclaration faite le 27 février par l'ambassadeur du pays à New York, Abukar Dahir Osman.

"Les accusations sans fondement et les allégations infondées du gouvernement fédéral de la Somalie selon lesquelles le Kenya s'immisce dans les affaires intérieures de la Somalie font partie d'un schéma croissant et persistant de mauvaise intention d'utiliser le Kenya comme bouc émissaire et comme outil pour justifier les défis en Somalie pour des raisons politiques", a déclaré le président du Conseil de sécurité, Abukar Dahir Osman.

Le Conseil national de sécurité du Kenya (NSC) a mis en garde l'administration du Président Mohamed Abdullahi Farmajo à Mogadiscio contre la poursuite d'une campagne de diffamation contre le Kenya.





