La BAD forme 110 entrepreneurs de la mode et de l'industrie créative

Nairobi, Kenya, 5 mars (Infosplusgabon) - Plus de 100 entrepreneurs de l'industrie de la mode ont participé à un atelier de la Banque africaine de développement (BAD) sur la création d'une marque de mode à succès.

La Banque a déclaré, mercredi à Nairobi, que l'atelier de deux jours avait regroupé 110 participants.

Il s'est tenu dans le cadre de l'initiative Fashionomics Africa de la BAD et a attiré des participants de l'industrie du textile, de l'habillement et des accessoires.

Quatre-vingt-huit participants à l'atelier, le premier à se tenir à Nairobi, étaient des femmes.

Les sessions précédentes avaient eu lieu à Addis-Abeba, Abidjan, Johannesburg, Kigali et Lagos, ce qui a permis à plus de 800 participants inscrits d'accéder à l'autonomie depuis 2017.

Plus d'une douzaine d'initiés de l'industrie et de dirigeants des secteurs public et privé ont partagé leurs expériences et leurs expertises en matière de commerce et de finances lors de l'atelier de Nairobi.

Ils ont également partagé leurs expériences sur l'accès au financement, l'image de marque, le marketing et le réseautage.

Selon la Banque, la session a également permis de mieux comprendre les défis et les opportunités que rencontrent les entrepreneurs africains de la mode.

"Cet atelier est attendu depuis longtemps. Il est important d'avoir une grande plateforme pour créer une présence sur le marché", a déclaré l'un des présentateurs, Hezekiah Bunde, directeur au département d'État de l'industrialisation du ministère de l'Industrie, du Commerce et des Coopératives du Kenya.

Parmi les présentateurs figuraient des représentants du ministère de l'Industrie, du Commerce et des Coopératives, de la Parsons School of Design, de Mettā Nairobi et de Google Afrique.

Les autres intervenants étaient la Banque de commerce et de développement, DHL Express, le Programme des Nations unies pour l'environnement et la Banque africaine d'import-export.

D'autres organisations ont également fait des présentations, notamment la Kenya Revenue Authority, le Fonds HEVA, Facebook, le Kenya Fashion Council et la State Bank of Mauritius.

La BAD, par le biais de l'initiative Fashionomics Africa, entend attirer les investissements étrangers directs dans l'industrie africaine du textile, de l'habillement et des accessoires, et soutenir la croissance des micro, petites et moyennes entreprises.

