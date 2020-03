La vulnérabilité au changement et à la variabilité climatiques sont les principaux défis auxquels la Gambie est confrontée, selon le Président Barrow

05 Mars 2020

Banjul, Gambie, 5 mars (Infosplusgabon) - "Les principaux défis auxquels la Gambie est confrontée dans le contexte des changements climatiques sont sa grande vulnérabilité aux changements climatiques et à la variabilité du climat, aggravée par sa faible capacité à faire face et à s'adapter au phénomène", a déclaré le Président Adama Barrow.

Il a ajouté : "Cette faible capacité est évidente à tous les niveaux - local, régional et national. Les principaux obstacles sont notamment l'incapacité à prévoir efficacement les événements liés au changement climatique, à évaluer les impacts potentiels et à émettre des alertes à court terme, ou des alertes à plus long terme qui peuvent contribuer à des réponses adaptatives et à la planification du développement".

Le Président Barrow a fait cette déclaration mercredi lors de la réception du siège hydrologique construit par le projet de la phase II de l'alerte précoce au changement climatique à Bansang, dans la région du fleuve central.

La Gambie étant particulièrement vulnérable à la fréquence et à la gravité croissantes des sécheresses, des inondations, des tempêtes de vent et d'autres événements climatiques, le but du projet Early Warnings Phase II est de former un système d'alerte précoce pleinement opérationnel en Gambie au niveau institutionnel, dans un effort pour servir les communautés locales dans les zones éloignées et vulnérables au climat.

Grâce au financement du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et au soutien du PNUD, les systèmes d'alerte précoce en Gambie, par le biais du siège hydrologique de Bansang, fourniront des informations aux communautés, aux politiciens, aux décideurs et aux experts techniques sur l'état des ressources en eau du pays afin de mieux soutenir et gérer ces ressources.

Le Président Barrow a déclaré que la capacité de surveillance du climat et de collecte de données et d'informations fiables sur le changement climatique et le développement d'alertes et d'avertissements précoces était faible en raison d'un certain nombre de contraintes infrastructurelles et de limites des capacités humaines.

Il a également déclaré que le nombre et la qualité des équipements de traitement des données, des outils et des logiciels pour la collecte et l'analyse des informations climatiques étaient insuffisants.

"Il y a une pénurie de personnel qualifié capable d'analyser les données et de transformer les informations traitées en alertes météorologiques et en alertes précoces. La capacité limitée au niveau local pour l'adoption de messages liés au climat et la capacité à répondre aux alertes et aux avertissements était faible", a-t-il déclaré.

Selon lui, nombre de ces contraintes ont été résolues grâce à ce projet et à d'autres interventions gouvernementales, renforçant ainsi le système d'alerte précoce en Gambie.

Le Président Barrow a souligné que la Gambie est de plus en plus sujette aux tempêtes de vent, aux sécheresses, aux inondations, à la variabilité des précipitations, à l'érosion côtière et à l'élévation du niveau de la mer. Combinés aux défis socio-économiques existants, ces impacts entravent le développement et augmentent la vulnérabilité du pays.

"La Gambie est actuellement un pays à faible revenu, fortement dépendant de l'agriculture, ce qui rend de larges segments de la population extrêmement vulnérables aux précipitations irrégulières et autres événements liés au climat", a-t-il déclaré.

La station hydrologique de Bansang est censée être le centre de coordination de toutes les stations hydrologiques du pays en raison de sa situation centrale, mais elle était dans un état de délabrement grave, tant en termes d'emplacement que d'équipement.

Cela l'a empêché de remplir sa fonction de surveillance adéquate et régulière de la qualité et de la quantité des eaux de surface dans le pays ces dernières années.

Cette intervention permettra au site de mieux servir de siège national pour la surveillance de toutes les eaux de surface et souterraines dans les cinq régions administratives (région de la côte ouest, région de la rive nord, région du fleuve inférieur, région du fleuve central et région du fleuve supérieur) du pays.

Le Président Barrow a également déclaré que les agriculteurs ont connu des saisons de croissance plus courtes en raison de la sécheresse et des puits peu profonds qui ont fourni une irrigation supplémentaire à leurs systèmes pluviaux et se sont taris trop tôt dans la saison.

Selon lui, l'impact global est une agriculture précaire qui, à plusieurs reprises, ne parvient pas à répondre aux besoins de sécurité alimentaire des ménages, ce qui a pour conséquence qu'une partie de la population souffre de la faim.

"L'industrie du tourisme est une part importante de l'économie, mais elle est elle aussi fortement touchée par les événements climatiques, l'érosion des plages et la vulnérabilité au changement climatique et la variabilité du climat sont les principaux défis de la Gambie", déclare le Président Barrow

"Étant donné que la Gambie dépend d'une agriculture et de ressources naturelles sensibles au climat, il est nécessaire de renforcer les capacités d'observation, d'analyse, de prévision et de diffusion de l'information afin d'améliorer les systèmes d'alerte précoce pour un développement résistant au climat.

"Cette structure sera donc utilisée comme un centre de collecte de toutes les données hydrologiques nécessaires à l'analyse et à la planification, et de diffusion de ces informations à tous les acteurs clés", a-t-il déclaré.





