Le président tunisien ouvre le salon international de l'aéronautique et de défense à Djerba

05 Mars 2020

Tunis, Tunisie, 5 mars (Infosplusgabon) - Le président tunisien, Kais Saied, a présidé, mercredi, à l'aéroport de Djerba (sud-est de la Tunisie), l'ouverture du salon international de l'aéronautique et de la défense qui se va poursuivre jusqu'au 8 mars.

Le salon regroupe des avions militaires et civils et des matériels de guerre lourds et légers présentés par de grandes sociétés internationales spécialisées dans les industries spatiales militaires et civiles, signale-t-on.

Le salon a été ouvert par des parades militaires aériennes et la présence des aigles verts affiliés à l'aviation saoudienne qui ont également participé à l'animation des parades. Au total, 100 grandes sociétés de l'aéronautique et de défense du monde représentant essentiellement les États-unis, la France, la Grande Bretagne, la Turquie, la Russie, le Pakistan...en plus de 40 délégations officielles, prennent part au salon.

Le salon ouvrira ses portes au grand public pour permettre aux visiteurs de suivre les parades aériens et de faire connaissance des différents types d'avions et l'entrée sera gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.

Les organisateurs du salon ont estimé qu'une manifestation de cette nature est même à offrir à la Tunisie de grandes opportunités d'investir en Afrique, d'attirer un tourisme de travail, d'échanger des expériences et d'être au diapason des derniers développements dans le domaine de l'aéronautique et de défense.





