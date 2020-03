Le bilan des victimes des pluies au Rwanda s'élève à six morts

05 Mars 2020

Kigali, Rwanda, 5 mars (Infosplusgabon) - Les fortes pluies, qui ont inondé plusieurs régions du Rwanda au cours des deux derniers jours, ont fait au moins six morts, dont deux personnes frappées par la foudre et 29 autres blessées dans huit districts principalement touchés, a confirmé, à Kigali, un haut responsable du ministère de la Gestion des catastrophes et des Réfugiés (Ministry of Disaster management and Refugees affairs, MINEMA).

Selon le secrétaire permanent du ministère, Olivier Kayumba, au moins 78 maisons ont été endommagées et des biens détruits, ainsi que trois routes secondaires de desserte ont été détruites à Burera et Gakenke (nord), Ruhango (sud), Gasabo (ville de Kigali), Nyagatare (nord-est) et Ngororero, un district montagneux de l'ouest du Rwanda qui a été le plus touché.

"Les dommages causés par les fortes pluies et autres catastrophes connexes doivent encore être évalués", a déclaré M. Kayumba.

Des pluies modérées à fortes devraient se poursuivre cette semaine dans plusieurs régions du Rwanda, selon l'Agence météorologique rwandaise.

Les statistiques du ministère de la Gestion des urgences (MINEMA) montrent que 70 personnes sont mortes dans l’ensemble du pays entre janvier et septembre 2019, en raison des catastrophes naturelles au Rwanda.

En 2018, le Rwanda a perdu 204 milliards de francs rwandais (soit 224 millions de dollars américains) à cause des catastrophes naturelles, tandis que les dommages pour 2017 ont été estimés à 73 millions de dollars américains.





