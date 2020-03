Maurice : Le PM déclare qu'aucun cas de Covid-19 n'a été signalé à ce jour

04 Mars 2020

Port Louis, Maurice, 5 mars (Infosplusgabon) - Le Premier ministre mauricien, Pravind Kumar Jugnauth a déclaré, mercredi, qu'aucun cas de Covid-19 n'avait été signalé à Maurice, à la suite d'une réunion sur la «situation alarmante de cette maladie qui se propage à un rythme rapide à travers le monde entier et son impact et sa gravité sur les fronts international et national».

S'adressant aux médias après la réunion, le Premier ministre a fait un tour d'horizon de l'épidémie du nouveau coronavirus dans la ville de Wuhan, en Chine, qui a été signalée par l'Organisation mondiale de la santé, le 31 décembre 2019 et qui s'est propagée à un rythme rapide dans d'autres régions de Chine.

"Après la mort de 4 personnes en Chine à cause du coronavirus, les autorités mauriciennes n'ont ménagé aucun effort pour maintenir et renforcer une vigilance stricte afin de contenir une éventuelle épidémie du virus à Maurice", a-t-il indiqué.

«L'île reste vulnérable à une telle menace», a souligné M. Jugnauth, rappelant les différentes mesures de précaution mises en place pour empêcher l'infiltration de Covid-19 à Maurice.

Parmi ces mesures figurent le renforcement de la sécurité aux points d'entrée du pays ; la mise en place de 3 centres de quarantaine et de divers comités au niveau des ministères pour suivre les progrès de l'épidémie.

Concernant l'impact du Covid-19 sur l'économie, M. Jugnauth a noté que les secteurs qui seront les plus touchés sont le tourisme, le commerce, la construction et la fabrication.

"La croissance économique pourrait chuter de 0,1 à 0,3% d'où la nécessité de s'adapter à la situation", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a annoncé que «compte tenu de cette situation difficile, les dépenses dans divers ministères seront réduites de 10%, notamment les déplacements des ministres».

