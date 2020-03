Consultations entre Mohamed Siala et Sameh Chokri avant la 153ème session du Conseil de la Ligue arabe au Caire

04 Mars 2020

Tripoli, Libye, 4 mars (Infosplusgabon) - Le ministre libyen des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale, Mohamed Taher Siala, a eu des consultations, mercredi, sur les questions dans la région, avec son homologue, Sameh Chokri, avant la réunion de la 153e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères.

Dans un communiqué, la Direction des médias extérieurs du ministère des Affaires étrangères, a précisé, mercredi, que la réunion entre MM. Siala et Chokri se déroulait dans le cadre de ses "consultations et coordination avec un certain nombre de pays".

Allié du maréchal Khalifa Haftar, l'Egypte entretien des relations minimales avec le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale qui l'accuse d'ingérence dans les affaires libyennes en se prononçant, des fois, sur des questions intérieures libyennes comme la répartition équitable des richesses en Libye.

Durant le mandat du président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi en tant que président en exercice de l'Union africaine en 2019, aucune initiative n'a été prise par l'organisation panafricaine pour résoudre la crise libyenne en dépit des promesses faites par le leader égyptien.

Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale, Mohamed Siala, a également rencontré séparément, mercredi, le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit au Caire, ainsi que son homologue libanais, Nassif Hitti, a indiqué la même source, ajoutant que le chef de la diplomatie libyenne a souligné la nécessité d'unifier la position arabe et la pleine coordination pour résoudre la crise libyenne et arrêter la guerre dans la capitale, Tripoli.

Cette 153ème session du conseil de la Ligue arabe intervient à un moment où le processus politique en Libye arrive à un tournant crucial avec la démission surprise du représentant du secrétaire général de l'ONU et chef de sa Mission d'Appui en Libye (UNSMIL), Ghassan Salamé qui supervisait le lancement d'un dialogue à trois volet économique, politique et militaire destiné à trouver une issue à la crise libyenne.

Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Siala est arrivé dans la capitale égyptienne, Le Caire en provenance du Maroc, où il a participé à la huitième conférence ministérielle des pays du groupe 5+5 sur la migration et le développement qui s'est tenue dans la ville de Marrakech.

FIN/INFOSPLUSGABON/OOO/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon