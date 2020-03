Rwanda : Une averse fait 4 morts

04 Mars 2020

Kigali, Rwanda, 4 mars (Infosplusgabon) - Une tempête de pluie qui a balayé le Rwanda, tard lundi, a provoqué des glissements de terrain et tué au moins 4 personnes, faisant 13 blessés graves, a confirmé, mardi, un haut responsable du gouvernement à Kigali.

Le secrétaire permanent du ministère de la gestion des catastrophes et des réfugiés, Olivier Kayumba, a déclaré que les districts les plus touchés sont Gasabo et Kicukiro dans la ville de Kigali, Gakenke et Gicumbi dans la province du Nord et Rusizi, Rutsiro et Ngororero à l'Ouest et Gisagara dans le Sud du pays.

Dans l'Ouest du Rwanda, 5 têtes de bétail ont été tuées, 42 maisons balayées et des routes détruites, selon certaines informations.

Des pluies modérées à fortes devraient continuer à tomber, mardi, dans plusieurs régions du Rwanda, selon l'Agence météorologique du Rwanda.

Les statistiques du ministère de la Gestion des urgences (MINEMA) montrent que 70 personnes sont mortes dans tout le pays entre janvier et septembre 2019, en raison de catastrophes naturelles au Rwanda.

En 2018,le Rwanda a perdu 204 milliards de Francs Rwandais (224 millions de dollars) en raison de catastrophes naturelles, tandis que les dommages pour 2017 ont été estimés à 73 millions de dollars.

