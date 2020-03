Le patronat français initie une série de rencontres sur le Nigeria

04 Mars 2020

Paris, France, 4 mars (Infosplusgabon) – Le MEDEF International, par l’entremise de sa section conseil d’entreprises France-Nigéria, a initié une série de trois rencontres sur le Nigeria intitulé « Parcours Nigeria » dont la première étape débute, mercredi, au siège de l’organisation patronale française à Paris.

Le patronat français se désole que le Nigeria, marché aussi colossal et prometteur que complexe occupant une place prédominante au sein de son écosystème géographique ouest-africain et représente à lui seul 66% du PIB de la sous-région avec 446,5 milliards USD en 2019, soit méconnu des entreprises françaises.

« D’ici 2050, sa population va doubler (de 200 à 400 millions d’habitants), ce qui fera du Nigeria, le 3ème pays le plus peuplé au monde, derrière la Chine et l’Inde, et devant les Etats-Unis et l’Indonésie. Pourtant, les entreprises françaises sont encore peu présentes sur ce marché – 97 entreprises et filiales – et la France n’est que le 7ème fournisseur du Nigeria », a écrit le MEDEF international.

Le conseil d’entreprises France-Nigeria a donc décidé de créer une série de trois rencontres intitulée « Parcours Nigeria » dédiée au partage d’expériences et de bonnes pratiques entre chefs d’entreprise et dont le premier volet se fera, mercredi, sous forme de dîner.

Cette rencontre se déroulera autour des thèmes comme « Partager une expérience de gestion quotidienne d’activités» avec Nicolas Terraz, directeur Afrique de Total E&P et ancien directeur général de Total Nigeria, « Partager une expérience d’implantation d’entreprise au Nigeria (due diligence, recherche de partenaires, investissement, communication interne, communication en comex) » par Kamil Senjahi, directeur régional Afrique de Galileo Global Education et ancien directeur Afrique de JC Decaux et « Partager les résultats de l’étude « Nigeria, un géant économique aux pieds d’argile » réalisée en octobre 2019 par Thierry Lepercq, président de l’Institut pour la Conquête des Marchés (ICDM).

FIN/INFOSPLUSGABON/MPL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon