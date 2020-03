L’UE invite le président Alpha Condé à créer un climat politique propice au dialogue politique en Guinée

02 Mars 2020

Bruxelles, Belgique, 2 mars (Infosplusgabon) - Après le retrait de la Mission d‘observation électorale de l’Union africaine en Guinée pour les élections législatives qui étaient prévues pour le 1 mars, l’Union européenne, souligne dans un communiqué que cette décision confirme les inquiétudes de l’UE sur la situation politique en Guinée.

Le Haut représentant de l’UE pour la politique extérieure et de sécurité commune (PESC), Josep Borrel considère que « l’absence d’inclusivité et de transparence » jettent le doute sur la crédibilité des échéances électorales à venir.

Pour l’Union européenne, cette situation attise le risque de division et de tension au sein de la communauté nationale guinéenne. Des lors, il incombe à tous les acteurs politiques, en particulier au président Alpha Condé en tant que. Chef de l’état de renouer le dialogue et de rétablir un climat de confiance propice à la paix sociale et la tenue de scrutins crédibles attendus pour l’année 2020.

L’Union européenne appelle à la retenue et condamne l’usage de la violence d’où qu’elle vienne.

A cet égard, l’Union européenne soutient toute initiative régionale pour trouver une solution pacifique à cette crise, appelant les acteurs politiques guinéens à coopérer.

FIN/INFOSPLUSGABON/MPL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon