Les citoyens botswanais vivant à Wuhan inquiets du retard noté dans leur évacuation

02 Mars 2020

Gaborone, Botswana, 2 mars (Infosplusgabon)- Des citoyens botswanais pris au piège dans la ville chinoise de Wuhan, touchée par le coronavirus, ont réitéré leurs appels à une évacuation.

Thato Tshambane, président de l’association des citoyens botswanais vivant à Wuhan, a exhorté, lundi, les autorités à suivre l’exemple des autres dirigeants africains qui ont évacué leurs citoyens.

«Aucun calendrier ne nous a été communiqué concernant le moment où nous serons évacués, ce qui augmente encore plus notre anxiété», a déclaré Tshambane.

Vingt-cinq Botswanais ont été confinés dans la ville de Wuhan suite à l'épidémie du virus, bien que le gouvernement ait promis de continuer à leur apporter un soutien.

Selon les citoyens chinois, le gouvernement n'a accordé une allocation qu'à 21 des 25 citoyens botswanais, malgré une anticipation sur d'autres dispositions, à savoir les besoins élémentaires telles que la nourriture, l'eau et les masques faciaux.

"Nous tenons à souligner à nos dirigeants que si des dispositions ne sont pas prises rapidement et efficacement, cela pourrait entraîner des conséquences permanentes et préjudiciables sur la santé mentale et physique des citoyens botswanais pris au piège à Wuhan", a affirmé Tshambane.

Le mois dernier, le ministre des Affaires étrangères, le Dr Unity Dow, a souligné que le gouvernement restait confiant qu'en raison des efforts concertés de la Chine, le coronavirus, qui est une urgence de santé publique, sera maîtrisé dans les plus brefs délais.

