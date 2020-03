Niamey abrite un salon de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage

02 Mars 2020

Niamey, Niger, 2 mars (Infosplusgabon) – Niamey abrite, depuis dimanche, la 6ème édition du Salon de l’Agriculture, de l’Hydraulique, de l’Environnement et de l’Elevage (SAHEL-Niger 2020) placée sous le thème ‘‘Modernisation du Monde Rural par la Formation Professionnelle et Technique des Jeunes : Enjeux et Défis’’.

Organisée par le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage en collaboration avec le Réseau national des Chambres d’Agriculture (RECA-Niger), la manifestation qui se tient jusqu’au jeudi prochain a, à son programme, une exposition des produits agrico-sylvo-pastoraux et halieutiques, des conférences débats, des sessions de formation, des signatures de contrats de performances, des prestations culturelles, des échanges entre producteurs, institutions de recherches, experts et industriels, etc.

Les objectifs de ce salon sont, entre autres, la présentation de la place des jeunes dans l’agriculture, celle des expériences de formation professionnelle en cours et celle de la mise en valeur et la vente des produits agropastoraux et de technologies nouvelles.

Procédant à l’ouverture de ce salon, le ministre nigérien en charge de l’agriculture, Albadé Abouba a noté que les innovations proposées, ainsi que la diversification des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques présentés par les producteurs, ont favorisé l’intérêt et l’accroissement du nombre de pays exposants et celui des visiteurs de toutes les contrées et de tous les âges.

«L’expertise et la notoriété acquises dans l’organisation de l’événement sont désormais très bien appréciées des partenaires, ainsi que certaines institutions, qui ont toutes sollicité le partage de cette expérience nigérienne », a indiqué M. Albadé.

Il a souligné que les succès des différentes éditions du SAHEL-Niger, traduisent éloquemment « la réussite de la mise en œuvre » de la Stratégie Nationale de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et du Développement Agricole Durable (SANDDAD), communément appelé Initiative 3N (Les Nigériens Nourrissent les nigériens), qui est l’émanation du Programme de la Renaissance du Niger, initié par le Président de la République, Issoufou Mahamadou.

Selon le ministre d’Etat, la principale nouveauté introduite, cette année, est l’institution des journées spécifiques à savoir ‘‘Journée des régions’’, ‘‘Journée pays’’, ‘‘Journée pour les femmes transformatrices’’ et la « Journée des rencontres d’affaires ».

«SAHEL-Niger a acquis ses lettres de noblesses. Il est devenu un événement international propre au Niger et nous devons en être fiers. Je suis satisfait de ce que j’ai vu », a confié, à la presse, le chef du gouvernement nigérien, Brigi Rafini à l’issue de la visite des stands.

