Epidémie de Coronavirus : 3000 morts à travers le monde au 1er mars 2020

LIBREVILLE, 1er mars (Infosplusgabon) - L'épidémie de coronavirus ou Covid-19, poursuit sa progression avec 3000 morts à travers le monde dont 130 cas en France, 117 en Allemagne à ce jour. Si l'épidémie de Coronavirus a pour l'instant épargné la plupart des pays africains, un début sévère de la contamination sur le Continent pourrait avoir un effet catastrophique.

Les pays africains sont-ils prêt pour éradiquer une éventuelle propagation de la maladie ? Chaque jour les bilans sont réactualisés alors qu'un nombre croissant de pays sont touchés par la maladie. Dimanche à la mi-journée, selon un bilan établi par l'Agence France-presse, le nombre de cas dans le monde s'élevait à 87.565, dont 2.990 décès, dans 64 pays et territoires.

En Europe, la France, désormais deuxième foyer de l’épidémie sur le continent européen, a annulé tous les "rassemblements de plus de 5 000 personnes" en milieu fermé. La décision s’applique aussi à certains événements en extérieur, comme le semi-marathon de Paris.

Au total, cent personnes ont été atteintes par le nouveau coronavirus dans le pays, dont deux sont mortes. L’épidémie a provoqué 2 870 décès en Chine. En dehors de la province du Hubei, à l’épicentre de l’épidémie, une certaine reprise est perceptible dans le pays, notamment avec la réapparition de quelques embouteillages à Pékin aux heures de pointe.

Le total des cas confirmés en Corée du Sud a dépassé ce dimanche matin la barre des 3 700, alors que le nombre de nouvelles contaminations monte en flèche depuis dix jours. Après la Chine, la Corée du Sud est le deuxième État le plus touché par la maladie hautement contagieuse. Tests de dépistage massifs, mesures de quarantaine renforcées et opérations de désinfection dans les écoles, les églises ou encore les rames de métro… les autorités sud-coréennes sanitaires redoublent d'efforts pour contenir la propagation rapide du virus potentiellement mortel.

Ce matin, Séoul a annoncé 210 nouveaux cas, portant le bilan à 3 736 patients infectés et 18 morts. Parmi les mesures de préventions déployées, la distribution quotidienne de 3,5 millions de masques de protection dans les pharmacies et les établissements publics. Une nouvelle méthode de dépistage a également été mises en place : des centres de « test au volant » qui permettent aux automobilistes souffrant de symptômes suspects de se soumettre à un test de dépistage depuis leur voiture.

À Daegu, la ville la plus durement touchée par le Covid-19, les hôpitaux sont surchargés. Le nombre total de cas dans la deuxième ville du pays s’apprête à dépasser les 2 600, soit 70 % des patients infectés sur tout le territoire. Quelque 1 300 personnes contaminées sont en auto-quarantaine à domicile avant de pouvoir être admises à l’hôpital, selon la municipalité. Un problème de surpopulation qui alimente les inquiétudes : le manque de lits pourrait entraîner davantage de décès. Deux patients seraient morts du Covid-19 dans le pays alors qu'ils étaient confinés chez eux en attendant d'être hospitalisées.

■ Les États-Unis font état d'un premier mort sur leur sol

Les autorités américaines ont annoncé samedi qu'une femme d'une cinquantaine d'années est décédée dans l'État de Washington. Quelque 24 cas de coronavirus ont été diagnostiqués dans le pays, a indiqué Donald Trump lors d'une conférence de presse. S'y ajoutent les 47 malades rapatriés aux États-Unis.

Le président américain a également rapporté que quatre personnes étaient « très malades » et 15 guéries ou en voie de rétablissement et qui ne sont plus contraintes à l'auto-confinement. La personne décédée n'est pas la première citoyenne américaine à succomber au coronavirus : un homme de 60 ans hospitalisé à Wuhan (Chine) est mort le 6 février.

Le vice-président Mike Pence a annoncé de nouvelles mesures de sécurité. Tout comme pour la Chine, les voyageurs non américains venant d’Iran sont désormais interdits d’entrée sur le territoire américain. Les autorités déconseillent également aux ressortissants des États-Unis de se rendre dans les zones touchées en Italie et en Corée du Sud. Donald Trump a également fait savoir qu’une réunion avec les principaux groupes pharmaceutiques aurait lieu ce dimanche afin de discuter d’un vaccin.

■ Une soixantaine de pays touchés

La Chine continentale, où l'épidémie s'est déclarée fin décembre, compte 79 824 cas, dont 2 870 décès. La Corée du Sud, deuxième pays le plus touché, a recensé samedi 813 cas supplémentaires, la plus forte hausse quotidienne à ce jour, pour un total de 3 150 contaminations, dont 17 morts. Autre signe inquiétant, le pays a enregistré son premier cas de recontamination.

En Iran, les autorités ont fait état dimanche de onze nouveaux décès, portant le bilan officiel à 54 morts et 593 personnes infectées. Mais selon la radio BBC Persian, qui cite des sources hospitalières, au moins 210 personnes sont mortes dans le pays, un bilan démenti par le gouvernement.

Le Mexique a confirmé un quatrième cas de contamination après qu'une jeune femme eut été testée positive. Toutes les personnes infectées dans le pays ont récemment voyagé en Italie.

L'Équateur a quant à lui confirmé au moins un cas du Covid-19 sur son territoire. Il s’agit d’une patiente âgée de plus de 70 ans. « Il s’agit d’un cas importé, une citoyenne équatorienne qui réside en Espagne et qui est entrée dans le pays le 14 février dernier, sans symptôme, a déclaré Katalina Andramuño, la ministre équatorienne de la santé lors d'une conférence de presse.

Cette patiente se trouve actuellement en soins intensifs dans un des hôpitaux qui ont été désignés pour prendre en charge des malades du coronavirus. Nous sommes en train de faire tout le suivi, les contrôles nécessaires et les vérifications auprès des personnes qui ont eu un contact avec elle. Ce qui implique des placements en isolements », a ajouté Katalina Andramuño

Monaco, le Luxembourg, le Qatar et l'Équateur ont annoncé leurs premiers cas d'infection.

