Les résultats de la présidentielle et le désaveu des USA sur sa transparence, à la Une des journaux au Togo

01 Mars 2020

Lomé, Togo, 1er mars (Infosplusgabon) - Les résultats de la présidentielle donnant victoire à Faure Gnassingbé pour un 4e mandat de 5 ans et le désaveu des Etats-Unis sur la transparence du scrutin, à la Une des journaux cette semaine, a-t-on noté dans les kiosques à Lomé.

« Faure Gnassingbé réélu avec 72,36% : une victoire belle, massive et exigeante », écrit Le Messager.

Pour l’Eveil du peuple : « éloquent coup K.O. de Faure Gnassingbé ». Même rengaine à Togo Matin qui rapporte une phrase du président réélu : « le plus important est devant nous ».

« Fin de spéculation autour de la présidentielle du 22 février 2020 : Faure Gnassingbé réélu pour 5 ans avec 72,36%. Fabre le grand perdant », titre pour sa part, Nouvelle opinion. Tandis que Le Médium qui parle du « K.O de la vague bleue (ndlr : allusion à la couleur du parti UNIR, au pouvoir) », s’attarde sur la « désillusion que vient de vivre encore une fois l’opposition ».

La Lanterne, très critique de l’ANC qui obtient 4,35%, écrit que ce parti et son président (ndlr : Jean-Pierre Fabre), sont « désormais catapultés dans la poubelle de l’histoire ».

Le Messager revient à la charge. Dans un article intitulé « Les grands enseignements du scrutin », parle du désaveu des populations à l’endroit de l’opposition à cause de la guerre de leadership, les coups bas qui les ont découragées.

La Dépêche, quant à elle, s’interroge : « coup K. O. et maintenant » ? Dans une longue critique, le journal écrit, « maintenant que tout a été mis en œuvre pour obtenir le coup K.O., que compte faire le champion de la victoire ? Continuer à protéger la minorité pilleuse ? Continuer à perpétrer la corruption et l’évasion fiscale ? Continuer à laisser les togolais sans eau potable, sans courant stable et les hôpitaux dans un état piteux ? ».

Dans ces interrogations sur la véracité des résultats, l’ambassade des USA, dans un communiqué très laconique, doute de la transparence, de la crédibilité et de la fiabilité du scrutin. Une opinion en déphasage avec celle des autres missions d’observation qui ont loué son caractère pacifique et sa crédibilité.

L’Eveil de la Nation qui prend la défense du régime en place, titre : « quand Eric Stromayer (ndlr : ambassadeur des USA au Togo), opère en solitaire pour créer l’instabilité au Togo ». Le but recherché, renchérit le journal, est la « déstabilisation du Togo avec à la manœuvre Eric Stromayer appuyé dans sa tâche par le NDI ».

Liberté, à ce propos, écrit : « les Etats-Unis expriment leur doute » sur le scrutin et « réclament les résultats bureau de vote par bureau de vote ».

Le journal revient à la charge et ajoute : « après la sortie courageuse des Etats-Unis, la France, l’Allemagne, l’UE et l’ONU devant leurs responsabilités ».

Quant à L’Alternative, il dénonce les arrestations, les intimidations qui ont émaillé ce scrutin durant tout le processus, titrant à la Une : « la terreur pour faire passer le 4e mandat ».

