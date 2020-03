Les Etats africains invités à renforcer leurs capacités dans les sciences fondamentales et l’ingénierie

01 Mars 2020

Victoria Falls, Zimbabwe, 1er mars (Infosplusgabon) - Les pays africains sont invités à renforcer leurs capacités dans les domaines de sciences fondamentales et de l’ingénierie, lors du deuxième forum sur la science, la technologie et l’innovation en Afrique 2020 qui s'est tenu à Victoria Falls au Zimbabwé.

« Les États membres devraient renforcer les capacités dans le domaine des sciences fondamentales et de l’ingénierie en s’inspirant de leur patrimoine national, de leurs priorités et de leurs avantages comparatifs géographiques afin que l’Afrique puisse tirer pleinement parti des possibilités offertes par les technologies émergentes », indique cette rencontre convoquée en marge du sixième forum régional africain pour le développement durable (FRADD-VI) tenue cette semaine à Victoria Falls.

Les pays sont invités à traduire en actes leurs paroles et augmenter sensiblement les investissements dans la recherche-développement, les universités et les centres de recherche, tout en harmonisant les compétences essentielles au niveau national afin de se préparer efficacement à un avenir axé sur la science, la technologie et l’innovation.

Il a été également recommandé, la mise en place des pôles d’innovation, des incubateurs et des centres d’équipement communs qui servent l’industrie, les universités et la société dans son ensemble, l’élaboration d’une stratégie qui mette en œuvre simultanément les deuxième, troisième et quatrième révolutions industrielles pour parvenir à un développement durable en Afrique d’ici à 2063.

Le renforcement des collaborations et partenariats régional et continental pour soutenir les réseaux et les initiatives de renforcement des capacités, l’adoption et la promotion des technologies des énergies renouvelables afin d’atténuer l’impact des changements climatiques pour la durabilité d’économies exemptes du carbone; un accent sur la production de biens et services dans les programmes d’enseignement supérieur sont, entre autres recommandations du forum de Victoria Falls sur la science, la technologie et l’innovation en Afrique.

FIN/INFOSPLUSGABON/OTY/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon