Sept civils blessés dont deux enfants dans la chute d'un obus sur une maison au sud de Tripoli

Tripoli, Libye, 1er mars (Infosplusgabon) - Un nouveau tir d'obus sur la zone de Aïn Zara, au sud de Tripoli, a fait sept blessés civils dont deux enfants, un bombardement s'inscrivant dans une série d'attaques avec de missiles et obus ces derniers jours sur différents quartiers de la capitale libyenne en violation de la trêve proclamée depuis le 12 janvier.

L'opération militaire " Volcan de la colère" affiliée au gouvernement d'union nationale a annoncé que sept citoyens ont été blessés lorsqu'un obus avait atterri dans une maison du quartier Aïn Zara sur la route d'al-Sikka, samedi soir.

Cette source a accusé les forces de Haftar d'avoir mené l'attaque, publiant, dimanche sur son site, les noms des victimes, précisant que tous les blessés ont été évacués à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

La liste des victimes comprend "Israa Ali Ammar, 29 ans, Amira Ali Ibrahim, 36 ans, Ahmed Ali Ammar, 34 ans, Mbaraka Omar al-Jali, 62 ans, al-Charda, Omaral-Jali, 63 ans, Maria Jemal al-Kadi, 3 ans, Ali Ahmed Ali Ibrahim, 2 jours".

Vendredi, les forces gouvernementales d'union nationale ont annoncé que l'aéroport de Maitigua et ses environs, ainsi que plusieurs quartiers résidentiels de Tripoli, ont été bombardés par les forces de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, avec plus de 60 roquettes Grad.

Un bombardement qui a poussé le Département des affaires blessées à Tripoli à décider d'évacuer certains patients dans un état critique de l'hôpital de Maitigua relevant de l'Organe médical militaire à la suite du bombardement; alors que l'aéroport a décidé de suspendre la navigation aérienne jusqu'à nouvel ordre.

Les vols aériens ont repris progressivement samedi à partir de l'aéroport de Maitigua malgré la persistance de la menace de chutes d'obus en raison de l'importance de cette installation aéroportuaire qui assure la desserte de la capitale et les régions environnantes.

Ces violations répétées de la trêve ont attisé la tension et suscité la colère de nombreux Libyens qui ne s'expliquent pas ce ciblage systématique des civils au moment où les efforts pour trouver une solution négociée avec l'appui des Nations unies se poursuivent en dépit des difficultés rencontrées.

L'ambassadeur d'Allemagne en Libye, Oliver Owcza, a estimé, dimanche, que les attaques contre l'aéroport de Maitigua et les quartiers civils du sud de Tripoli "oeuvrent contre une Libye unie, pacifique et stable".

Dans un tweet, le diplomate allemand a republié un précédent tweet de la mission de l'ONU en Libye, condamnant les attaques en cours contre l'aéroport de Maitigua et les quartiers civils du sud de Tripoli, indiquant que son pays "partage pleinement les préoccupations de la mission de l'ONU".

La Mission d'Appui des Nations unies en Libye (UNSMIL) a souligné son opposition à l'intensification des bombardements de plusieurs quartiers de Tripoli et le ciblage de civils qui a eu lieu vendredi, soulignant que les trois pistes pour résoudre la crise se poursuivent et ne seront pas arrêtées par "les roquettes Grad ni les déclarations trompeuses".

Dans un communiqué l'UNSMIL a exprimé "sa profonde préoccupation et sa ferme condamnation des bombardements intenses et aveugles qui ont touché plusieurs zones à Tripoli ce matin, y compris le bombardement de l'aéroport de Maitigua pour le troisième jour consécutif".

La mission a également condamné ce qu'elle a appelé "l'attaque flagrante qui a tué cinq membres d'une même famille jeudi, dans la région d'Al-Rawajeh, au sud de Tripoli, qui constitue une violation flagrante du droit international humanitaire".

Les ambassades des Etats-Unis et de Grande Bretagne en Libye ont affirmé leur solidarité avec l'UNSMIL et partager sa position, dénonçant cette escalade de violences après l'adoption de la résolution 2510 du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu et entérinant les engagements de la Conférence de Berlin sur le respect de l'embargo sur les armes et la cessation des ingérences dans les affaires libyennes.

