L'OMS met en garde contre des criminels qui profitent du coronavirus COVID-19 pour escroquer les populations

01 Mars 2020

Genève, Suisse, 1er mars (Infosplusgabon) - L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a averti que des criminels profitent de la propagation du coronavirus COVID-19, pour voler de l'argent ou des informations sensibles.

Selon l'agence onusienne de santé, des éléments criminels se font passer pour des représentants de l'OMS. Elle recommande à toute personne contactée par une personne ou une organisation se réclamant de l'Organisation de prendre des mesures pour vérifier son authenticité.

Parmi les exemples de comportements suspects, on peut citer la demande d'informations de connexion, l'envoi de pièces jointes à des courriels non sollicités, l'orientation des personnes vers un site web autre que www.who.int, et la demande de dons directs pour des plans d'intervention d'urgence ou des appels de fonds.

L'OMS affirme fermement qu'elle ne fait jamais rien de tout cela et prévient que les escroqueries peuvent prendre la forme de courriers électroniques, de sites web, d'appels téléphoniques, de SMS et même de fax.

Les courriels malveillants envoyés par les escrocs sont connus sous le nom de "phishing". Ils semblent provenir de l'OMS et demandent des informations sensibles, telles que des noms d'utilisateur et des mots de passe, demandent aux utilisateurs de cliquer sur des liens suspects et d'ouvrir des pièces jointes malveillantes.

En suivant ces instructions, les criminels peuvent installer des logiciels qui peuvent leur donner accès à des ordinateurs ou les endommager.

Comment prévenir le phishing : avis officiel de l'OMS

Vérifiez l'expéditeur en vérifiant son adresse électronique,

Vérifiez le lien avant de cliquer,

Soyez prudent lorsque vous fournissez des informations personnelles,

Ne vous pressez pas et ne vous sentez pas sous pression,

Si vous avez donné des informations sensibles, ne paniquez pas,

Si vous êtes témoin d'une escroquerie, signalez-la.

Cherchez des informations officielles

Comme de nombreux comptes de réseaux sociaux partagent des informations sur COVID-19, le patron de l'OMS, Tedros Adhanon Ghebreyesus, a appelé les populations à rechercher des sources officielles (comme le site web de l'OMS) pour savoir comment se protéger, protéger ses proches et la communauté locale.

Le site web de l'OMS contient des informations spécialisées complètes, régulièrement mises à jour et faisant autorité sur le virus.

Dans un tweet publié samedi, M. Tedros a reconnu l'anxiété que beaucoup ressentent à propos de COVID-19, et a souligné l'importance de la préparation et de la planification sur la façon de rester en sécurité au travail, à l'école ou dans les lieux de culte.

Selon l'OMS, 53 pays sont désormais touchés

L'OMS a indiqué, samedi, que deux nouveaux États membres (le Mexique et Saint-Marin) ont signalé des cas de COVID-19 entre vendredi et samedi, car le nombre de cas continue d'augmenter.

Le dernier rapport de situation de l'organisation montre qu'au cours des dernières 24 heures, le nombre de nouveaux cas en dehors de la Chine (1.318) a largement dépassé le nombre de nouveaux cas dans le pays (435).

Néanmoins, la grande majorité des cas confirmés (79.394) se trouvent en Chine. Les 52 autres pays concernés comptent actuellement 6.009 cas. 2.838 personnes sont mortes du virus en Chine contre 86 décès signalés dans le reste du monde.

