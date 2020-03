Le ministre malien des Affaires étrangères à Paris pour dissiper le malentendu entre les deux pays, suite à une sortie controversée de l'ambassadeur du Mali en France

01 Mars 2020

Bamako, Mali, 1er mars (Infosplusgabon) - Dépêché à Paris par le président malien Ibrahim Boubacar Kéita, au lendemain de l’audition de l’ambassadeur du Mali par une Commission du Sénat français, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramé, a successivement rencontré, vendredi, Mme Marielle De SARNEZ, présidente de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale de France, M. Gerard Larcher, président du SENAT, Mme Florence Parly, ministre des Armées de France, et M. Jean-Yves Ledrian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a indiqué un communiqué de l'ambassade du Mali en France.

Au cours des entretiens, M. Dramé a réitéré l’amitié et la profonde gratitude du Mali à l’endroit du peuple, du gouvernement et des Armées françaises pour leur solidarité à l’égard du peuple malien.

"De Damien Boiteux à Pierre Bockel, tous deux soldats français tués lors de la lutte contre le terrorisme au Mali, le sang versé par les soldats français pour la liberté du Mali est le ciment de l’amitié entre les peuples malien et français", a soutenu le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, cité dans le communiqué.

A l’issue de cette journée, Tiéblé Dramé a été reçu à l’Elysée par le président Emmanuel Macron, à qui il a remis un message du Président Ibrahim Boubacar Kéita.

Selon le communiqué, cette mission du ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à Paris a permis de clore l’incident né de l’audition du l’ambassadeur du Mali au Sénat français le 26 février 2020.

Mercredi, l'ambassadeur du Mali en France, Toumani Djimé Diallo, avait fait une sortie controversée devant la commission Défense, dénonçant des mauvais comportements des soldats français au Mali.

"Par moments, dans les Pigalle de Bamako, vous les retrouvez, tatoués sur tout le corps, en train de rendre une image qui n'est pas celle que nous connaissons de l'armée (française); ça fait peur, ça intrigue", avait-il déclaré en substance.

Des propos jugés "faux et inacceptables" par le Sénat français. M. Diallo a été rappelé à Bamako jeudi et le même jour le ministre malien des Affaires étrangères s'est rendu à Paris pour dissiper, dit-on, le malentendu.

Depuis 2013, les soldats français du Serval aujourd'hui Barkane, luttent contre le terrorisme au Mali et dans les autres pays du Sahel (Burkina Faso, Niger et Tchad).

Depuis février 2020 le nombre de soldats français de la force Barkane est passé de 4500 à 5100.

