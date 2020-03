L'USAID remet des kits aux apprenantes des centres de scolarisation accélérée à Kéniéba, à l'ouest du Mali

01 Mars 2020

Bamako, Mali, 29 février (Infosplusgabon) - Le projet USAID-Mali, intitulé "Leadership et autonomisation des filles à travers l’éducation", vient de remettre des kits scolaires, des vélos, des machines à coudre et des actes de naissance aux apprenantes des centres de scolarisation accélérée (CSA) du Centre d’animation pédagogique (CAP) de Kéniéba, dans la région de Kayes, à l'ouest du Mali, a-t-on appris samedi de bonne source.

La remise de ces kits vise à encourager les parents à inscrire leurs enfants notamment les filles aux CSA, à encourager les adolescentes vulnérables à pouvoir continuer les études malgré les distances.

Ces matériels sont destinés également à d’autres filles de la tranche d’âge comprise entre 10 et 14 ans à s’inscrire et rester dans les CSA.

Quant aux cibles indirectes, ce sont toutes les personnes qui vont recevoir des messages de sensibilisation, d’information sur l’importance de la scolarisation et le maintien des filles à l’école.

Rappelons que dans le but d’accroître les revenus de la population, le Mali a élaboré des directives et stratégies nationales de scolarisation des filles et de lutte contre les violences basées sur le genre avec l’appui de ses partenaires.

C’est dans cette perspective que l’USAID, institution de financement américain, dans sa lutte pour la scolarisation en général et celle des filles en particulier, a financé ce projet à hauteur de 23,9 millions de dollars américains, soit 13,145 milliards de F CFA, pour une durée de trois ans extensible à deux années supplémentaires.

Le projet envisage d’atteindre 57.707 filles de la tranche d’âge comprise entre 10 et 18 ans reparties entre 272 écoles de sept centres d’animation pédagogique de certaines localités des régions de Kayes et Mopti (centre).

Son objectif principal est de contribuer à diminuer les barrières principales des adolescentes pour accéder à une éducation de qualité, améliorer la sécurité des adolescentes dans les écoles et leurs communautés et accroître les connaissances et l’adoption de comportements positifs en matière de santé chez les adolescentes.

