Appréhensions en Tunisie des conséquences du Coronavirus sur le tourisme

Tunis, Tunisie, 1er mars (Infosplusgabon) - A deux mois du démarrage de la saison touristique en Tunisie, les professionnels nourrissent de sérieuses appréhensions quant à l’impact du Coronavirus sur ce secteur, un des piliers de l’économie tunisienne.

Selon l’expert Afif Kchouk, le tourisme a été “mis en quarantaine” par la décision prise par les autorités allemandes vendredi d’annuler le 54ème édition de l’ITB Berlin, le plus grand salon touristique au monde qui devait se dérouler du 4 au 8 mars 2020, et ce à cause des risques et dangers de contamination que présente le virus mortel COVID-19, connu sous le nom de Coronavirus.

Il qualifie cette décision, une première dans l’histoire du salon, créé en 1966, de “crash touristique”, et s’attend à ce qu’elle ait de “lourdes conséquences” et occasionne “des pertes économiques énormes”.

Il considère que “l’annulation de l’ITB Berlin qui a toujours constitué le baromètre du tourisme, est un coup très dur pour le tourisme mondial en général, et tunisien en particulier”.

Il relève qu’à travers le monde, les gens hésitent de plus en plus à voyager, et les réservations chez les tours opérateurs ont sérieusement chuté. Les compagnies aériennes ont réduit, voire annulé des centaines de vols, par peur de contamination ou faute de passagers.

Face à cette situation dramatique, les professionnels tunisiens craignent de se retrouver dans un scénario semblable à celui de 2015, année au cours de laquelle la Tunisie a été frappée de plein fouet par trois attentats terroristes qui ont causé la mort de dizaines de touristes étrangers et porté un coup dur au secteur.

D’ores et déjà, ils tablent sur les marchés : local tunisien, algérien et russe.

Pour dépasser ce cap difficile, cet expert espère qu’un remède et un vaccin seront trouvés, le plus rapidement possible, à ce virus, que cette épidémie se tasse et s’arrête dans les plus brefs délais.

En 2019, la Tunisie a accueilli plus de neuf millions de touristes. Les recettes engendrées par cette affluence sans précédent ont apporté une bouffée d’oxygène au budget de l’Etat qui souffrait de lourds déficits.

